В России выявлено 126 штаммов гриппа

В регионах России обнаружено 126 различных штаммов вируса гриппа. Об этом сообщает Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева (Санкт-Петербург) на основе данных собственного мониторинга.

Но повода для беспокойства нет. 87 из выявленных штаммов оказались родственны тому, что вошел в состав вакцин от гриппа, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения для Северного полушария в текущем сезоне.

По оценкам специалистов НИИ, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за последние пару недель резко снизился. Правда, в институте подчеркивают, речь идет именно о регистрируемой заболеваемости, когда люди обращаются к врачам поликлиник. В праздничные дни число пациентов в лечебных учреждениях оказалось на 5,6 процента ниже обычного.