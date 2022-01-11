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11.01.2022,  
10:41
Текст:  Светлана Цыганкова

Ведется формирование корпусов двух больших десантных кораблей

Фото: Павел Львов / РИА Новости Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

На производственных стапелях формируют корпуса двух модернизированных больших десантных кораблей проекта 11711 "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". Их возводят на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Строительство ведется по корректированному техническому проекту, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Илья Самарин. Он пояснил, что "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" значительно отличаются от предыдущих проектов, поэтому графики строительства скорректированы с учетом работы по их модернизации.

Илья Самарин добавил, что впереди еще много производственных задач в технологической последовательности. Поэтому вести речь о ходовых испытаниях пока преждевременно.

"Владимир Андреев" и "Василий Трушин" - модернизированные большие десантные корабли. Их водоизмещение - более шести тысяч тонн. Корабли в состоянии взять на борт до 36 БТР и БМП или 13 танков. А еще - батальон морской пехоты.

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