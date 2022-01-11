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11.01.2022 23:28
Рубрика: Общество

Жители Ленобласти получат повышенные выплаты к свадебным юбилеям

Текст: Евгения Цинклер
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8652)
Супруги, отметившие золотую свадьбу, будут получать из бюджета выплаты по числу совместно прожитых лет. Таким образом власти Ленинградской области поддержат крепкие семьи.

Единовременные выплаты супругам-юбилярам практиковались в регионе и прежде, но их размер был ниже. Теперь все красиво. К 50-летию свадьбы - 50 тысяч рублей. И далее соответственно: к 60-летию - 60 тысяч, к 70-летию - 70 тысяч и наконец к так называемой коронной свадьбе (75 лет) - 75 тысяч рублей.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Согласно социальному кодексу региона, семьи должны постоянно проживать на территории Ленинградской области. Выплата начисляется в заявительном порядке, причем обратиться за ней можно в течение трех лет с юбилейной даты. Начисляются выплаты к юбилеям семейной жизни не так уж и редко. Например, в прошлом году их получили 2520 супружеских пар.

Юбилейные выплаты ввели с начала этого года и в Санкт-Петербурге. Правда, акцент сделали не на супругах, а на долгожителях. Теперь горожане, отметившие 90-летие, получат 15 тысяч рублей. Те, кому исполнится 95 лет, - 20 тысяч. Столетним юбилярам полагается 25 тысяч. Начиная с возраста в 101 год долгожителям устанавливается ежегодная выплата по 25 тысяч рублей. Деньги начисляются автоматически.

Сейчас в Северной столице проживают 29 600 человек старше 90 лет и 350 - тех, кто перешагнул столетний рубеж.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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