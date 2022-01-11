Две школьницы из Волгограда похитили 1,4 млн рублей и сбежали в горы

В Волгограде две пятиклассницы без разрешения родителей отправились путешествовать в горы Краснодарского края. На путевые расходы девочки взяли с собой 1,4 миллиона рублей.

Как сообщают РИА Новости, 10 января в полицию обратилась мать одной пропавших школьниц. Она сообщила, что ее дочь не вернулась из школы и вместе с ребенком из квартиры исчезла значительная сумма денег.

Полицейские приступили к розыску детей и обнаружили их в Светлоярском районе области. Во время поездки девочки успели потратить 60 тысяч рублей.

"Вместо школы посетили ТРЦ, где накупили "вкусняшек" себе и собаке, которую хотели забрать с собой, теплых вещей. После доехали до дома, собрали вещи, забрали собаку и на такси отправились в Светлый Яр", - говорится в сообщении.

В поселке Светлый Яр путешественницы попытались вызвать другое такси, но не вышло, и тогда они отправились на остановку ждать рейсовый автобус. Там их задержали полицейские и вернули родителям.