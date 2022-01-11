Кавказский заповедник за год посетили рекордные 539 тысяч туристов

Новости

"Локомотив" убрал Смолова из заявки на сезон 14:00
Молдавия попросила у "Газпрома" отсрочку выплаты за газ в январе 13:58
В России выявлено 126 штаммов гриппа 13:57
Польский эксперт объяснил, что скрывает НАТО за доктриной по сдерживанию России 13:51
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об Узбекистане 13:32
Заменить средство реабилитации инвалида стало проще 13:17
СМИ: В Москве госпитализирована телеведущая Кира Прошутинская 12:58
Путин посетит торжественное заседание к 300-летию прокуратуры 12:55
Названа причина смерти двукратного чемпиона ОИ Алябьева 12:51
"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы первой недели года 12:45
Песков: Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе 12:42
Песков: Спецслужбы РФ получают от коллег данные по ситуации в Казахстане 12:40
Актриса Елена Проклова находится в тяжелом состоянии 12:31
Китай заключил два долгосрочных контракта на покупку российского СПГ 12:27
Замглавы центра Гамалеи о вакцинации Путина: Ощущал ответственность, пациент внимательный 12:21
На Дону задержали подозреваемого в незаконной добыче 75 тонн рыбы 12:09
Контракт с "Газпромом" позволил Молдавии сэкономить 335 млн долларов 12:09
Певица и телеведущая Ирина Смольская умерла на 52-м году жизни 12:01
Оперштаб: В Москве выявлено 4 635 новых случаев COVID-19 11:50
Американка привезла сына на тестирование на коронавирус в багажнике машины 11:43
Центр имени Гамалеи сравнил летальность "омикрона" с другими штаммами 11:36
В Москве прогнозируется "барическое днище" 11:33
Психологи оценили пользу и вред марафонов в интернете 11:25
В Москву идут самые сильные в этом году морозы 11:23
Кабмин выделил допфинансирование на подготовку спортсменов к Олимпиаде 11:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
11.01.2022 13:39
Рубрика: Общество

Кавказский заповедник за год посетили рекордные 539 тысяч туристов

Текст: Анна Юркова
Фото: Артур Лебедев/ТАСС Фото: Артур Лебедев/ТАСС
Фото: Артур Лебедев/ТАСС

Число туристов, стремящихся посетить экскурсионные объекты Кавказского биосферного заповедника, в пандемию резко возросло. В прошлом году охраняемую природную территорию посетило рекордное число путешественников - 539 тысяч человек. Это почти на 200 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В горах Кавказа зиму встретят катанием на собачьих упряжках

Самой большой популярностью у гостей пользуются дендрологический парк "Южные культуры" (поток посетителей вырос здесь более чем на сто процентов) и Тисо-самшитовая роща (более 90 процентов). А вот спрос на летние маршруты, с рюкзаками и ночевками в палатках, пока остается стабильным - в 2021 году, таким образом, активно отдохнули 80 тысяч туристов.

- Однако большой спрос среди туристов влечет и большую ответственность. Особенно в части сохранения уникальной природы, - отмечает директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев. - Для этого нужно пересматривать подход к организации условий для путешественников, больше вкладывать усилий в модернизацию и благоустройство мест отдыха, рекреационных объектов. У нас уже проработан единый стиль для строительства альпийских домиков на туристических стоянках. Нужно создать условие для смотрителей - практика "главных по приютам" будет продолжена и в нынешнем году.

В ближайшие месяцы проведут подготовительные мероприятия на различных объектах заповедника - к примеру, на кордоне Гузерипль к летнему сезону все стоянки обеспечат деревянными настилами.

Кстати

Кавказский заповедник (находится на территории Краснодарского края, Адыгеи и КЧР) был создан в 1924 году с целью сохранения кавказского зубра. Последняя "перепись" показала, что на территории обитают 1200 великанов леса. Причем впервые с 1927 года ученые зафиксировали интересное наблюдение: группы зубров перешли реку Белая выше кордона Гузерипль и продвинулись на склоны Лагонакского нагорья, ближе к туристическим маршрутам.

В регионах Общество Природа Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край ЮФО Адыгея СКФО Карачаево-Черкесия Cеверокавказский туркластер Отдых и туризм в России

Главное сегодня

Песков: Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе
В Кремле сообщили о подготовке системы здравоохранения к волне "омикрона"
В МИД ответили на заявления Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве
В Италии скончался спикер Европарламента Давид Сассоли
СМИ: Джоковичу грозит до года тюрьмы в Австралии
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады