Кавказский заповедник за год посетили рекордные 539 тысяч туристов

Число туристов, стремящихся посетить экскурсионные объекты Кавказского биосферного заповедника, в пандемию резко возросло. В прошлом году охраняемую природную территорию посетило рекордное число путешественников - 539 тысяч человек. Это почти на 200 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе заповедника.

Самой большой популярностью у гостей пользуются дендрологический парк "Южные культуры" (поток посетителей вырос здесь более чем на сто процентов) и Тисо-самшитовая роща (более 90 процентов). А вот спрос на летние маршруты, с рюкзаками и ночевками в палатках, пока остается стабильным - в 2021 году, таким образом, активно отдохнули 80 тысяч туристов.

- Однако большой спрос среди туристов влечет и большую ответственность. Особенно в части сохранения уникальной природы, - отмечает директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев. - Для этого нужно пересматривать подход к организации условий для путешественников, больше вкладывать усилий в модернизацию и благоустройство мест отдыха, рекреационных объектов. У нас уже проработан единый стиль для строительства альпийских домиков на туристических стоянках. Нужно создать условие для смотрителей - практика "главных по приютам" будет продолжена и в нынешнем году.

В ближайшие месяцы проведут подготовительные мероприятия на различных объектах заповедника - к примеру, на кордоне Гузерипль к летнему сезону все стоянки обеспечат деревянными настилами.

Кстати

Кавказский заповедник (находится на территории Краснодарского края, Адыгеи и КЧР) был создан в 1924 году с целью сохранения кавказского зубра. Последняя "перепись" показала, что на территории обитают 1200 великанов леса. Причем впервые с 1927 года ученые зафиксировали интересное наблюдение: группы зубров перешли реку Белая выше кордона Гузерипль и продвинулись на склоны Лагонакского нагорья, ближе к туристическим маршрутам.