На Дону задержали подозреваемого в незаконной добыче 75 тонн рыбы

В Ростовской области сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в обороте незаконно добытой рыбы на 30 миллионов рублей. Полицией изъято около 75 тонн рыбы, в том числе особей занесенных в Красную книгу региона.

"Уроженец Краснодарского края подозревается в незаконной добыче рыбы, а также ее хранении в целях переработки и дальнейшего сбыта без соответствующей маркировки", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе следствия установлено, что владелец частного цеха в Волгодонском районе использовал в качестве сырья незаконно выловленную рыбу, которую он сбывал посредникам.

В операции участвовали сотрудники ФСБ, Россельхознадзора и Росрыболовства. При обыске были обнаружены занесенные в Красную книгу Ростовской области более 5000 штук шемаи, а также свыше 7000 запрещенного к вылову в России судака непромыслового размера. Из незаконного оборота также изъято 26,5 тонн рыбца и толстолобика без нанесенной на упаковки маркировки.

Всего полицейские изъяли 75 тонн рыбы. В результате противоправной деятельности причинен ущерб на 30 миллиона рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.