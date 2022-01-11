На юге России выросли продажи автомобильных деталей через интернет

Россияне все чаще покупают запасные части и комплектующие для своих автомобилей в онлайн-магазинах. Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в топ-городов, где наблюдается наибольший интерес к покупке автозапчастей. Компанию им также составили Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Красноярск и Самара.

По данным аналитиков компаний "AliExpress-Россия" и "Юkassa", платежи в интернет-магазинах за три квартала 2021 года выросли на 28 процентов, а количество покупок - на 18. Средний чек составил 4498 рублей, что на девять процентов больше, чем в 2020 году.

Самыми востребованными стали запасные части к Ford Focus III, Volkswagen Polo, Mazda 3, Lada Priora, Renault Sandero, Lada Granta и неожиданно к Citroen C5. В списке бестселлеров - комплекты брызговиков, дефлекторы для окон, хромированные ручки переключения передачи и зеркала заднего вида.

Популярны и универсальные запчасти, например, подлокотники, которые подходят для большинства моделей. При этом владельцы разных автомобилей выбирают разные товары. Так, обладатели Mazda 3 и Ford Focus чаще всего покупают продукцию для комфортного вождения. Среди них - комплекты брызговиков, дефлекторы для окон и хромированные ручки переключения передачи. Владельцы Lada Priora и Lada Granta выбирают более функциональные запчасти, например, зеркала заднего вида и повторители поворота зеркал.

По данным "Юkassa", в январе-сентябре 2021 года пользователи чаще всего покупали запчасти стоимостью от одной до трех тысяч рублей: 35 процентов платежей приходится на эту ценовую категорию. Однако в премиум-сегменте также отмечен повышенный спрос. Товары стоимостью от 50 до 80 тысяч рублей стали покупать на 62 процента чаще. Кроме того, большой интерес покупатели проявляют к пуско-зарядным устройствам, адаптерам для прикуривателя и системе управления круиз-контролем. Спрос на электронику и датчики для авто вырос в полтора раза, на лампы для фар - в 2,3 раза. Большинство пользователей выбирает светодиодные лампы, а не ксеноновые.

Однако повысившийся спрос на автозапчасти привел к росту числа преступлений: автомобили разбирают, а затем детали продают на заказ. К примеру, в Ростове-на-Дону примерно три десятка автовладельцев получили по подобным эпизодам компенсации от компании "Альфастрахование". Причем, в некоторых случаях, когда пострадали дорогие автомобили, речь идет о крупных выплатах.

"В начале года поступило заявление от владелицы Mercedes GLE. Женщина сообщила, что неизвестный проник в принадлежащий ей гараж и разобрал на части внедорожник. Злоумышленник украл практически все: колеса, сиденья и двери, капот, бампер, передние фары, рулевую торпеду, центральную консоль, два передних крыла и панель приборов. В результате обращения в страховую компанию автоледи получила компенсацию по договору в размере 5,1 миллиона рублей", - сообщает страховая компания.

Похожую историю рассказал и собственник BMW 5-й серии. Однажды утром, выйдя из дома, он обнаружил лишь колеса и кузов от своего авто. Неизвестный злоумышленник похитил все двери, передние и задние кожаные сиденья, бампер, передние фары, капот, крышку багажника, блок управления двигателем и предохранители. Хозяину изуродованной машины было выплачено 2,8 миллиона рублей компенсации. Такой же случай произошел с владельцем KIA Sportage, от которого тоже практически ничего не осталось. Преступник украл передний и задний бампер, пять дверей, передние фары и задние стоповые огни, колеса, руль, радиаторы охлаждения двигателя и кондиционера, воздушные фильтры, задние шторки багажника и резиновые уплотнители дверей. Автовладелец получил страховую выплату 2,3 миллиона рублей.

- Все три эпизода являются нестандартными и интересными, так как, согласно нашей статистике, наиболее популярным все же остается угон авто, а не разбор его на запчасти. Здесь же злоумышленники предпочли практически полностью разобрать авто, нежели его угнать и в дальнейшем продать "полноценный" товар, - сообщил директор регионального представительства страховой компании Евгений Пахомов.

- Если обнаружена пропажа, необходимо сразу обратиться в полицию, связаться с агентом страховой компании, а также выяснить, находились ли на месте происшествия видеокамеры. Наличие видеозаписи позволит оперативно представить доказательства не только правоохранителям, но и службе безопасности страховой фирмы, - советует основательница компании "Стешева и партнеры" Оксана Стешева.

По ее словам, установить преступника в таких случаях удается крайне редко: практика поиска и привлечения к ответственности "франкенштейнов", к сожалению, недостаточна.