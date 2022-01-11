На Кубани из-за снегопада объявили штормовое предупреждение

В Краснодарском крае в ближайшие дни с 12 по 14 января ожидается ухудшение погоды - дождь, переходящий местами в мокрый снег и густой снегопад. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

"Неблагоприятное явление связано со смещением холодных фронтальных разделов с северо-западных районов. Ожидается понижение температуры воздуха в крае на 10-12 градусов, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать осторожность на улицах: закреплять ненадежные конструкции на своих подворьях, при обнаружении обрыва линий электропередачи звонить по телефонам экстренных служб.

Тем временем

МЧС объявило экстренное предупреждение в горах Сочи. В период с 18 часов 11 января и в последующие двое суток на курорте выше 1500 метров лавиноопасно. В связи с этим спасатели напомнили туристам основные правила поведения в районах схода снежных масс: находясь на горнолыжных трассах, необходимо следить за изменением погоды, не следует пересекать лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада переходить долины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через два-три дня. В случае ЧС необходимо звонить по номерам 101, 112.