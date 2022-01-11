Новые суда ЧФ прошли испытание 7-балльным штормом при переходе в Севастополь

Новейший корабль противоминной обороны (ПМО) "Георгий Курбатов" и судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" завершили межфлотский переход в Севастополь, где их встретили военным оркестром, хлебом-солью и жареным поросенком. Переход стал для современных кораблей серьезным испытанием, но корпусу тральщика из монолитного стеклопластика удалось выдержать даже несколько 7-балльных штормов.

Экипажу базового тральщика "Георгий Курбатов" водоизмещением 890 тонн и длиной 61 метр, на переходе пришлось, пожалуй, труднее всех.

- Из 30 суток похода 25 дней мы штормовали, - говорит капитан 3-го ранга Александр Пилипчук, - причем, испытали крутую волну нескольких морей и огромную пологую волну океана. Дважды побывали в 7-балльном шторме, один раз - в 6-балльном и трижды - в 5-балльном. Крен корабля доходил до 43 градусов, дифферент - до 10 градусов. Были моменты, когда мы чувствовали себя почти в невесомости. Это когда волна поднимала нас на высоту 10 метров, и затем уходила из-под корабля. И тогда мы с гребня проваливались вниз, уходили в морскую бездну, на секунду-другую становились "подводной лодкой". Корабль получал мощнейшие удары и порой казалось, что он просто не выдержит такого напора стихии. На его корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии, шла огромная нагрузка, но он достойно выдержал все мощные удары и штормовую нагрузку. Мы гордимся заводчанами, которые сумели создать корабли ПМО этого проекта, имеющие самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Он убедительно подтвердил свою прочность. Были определенные сложности с матчастью, но они не критичные, и мы успешно завершили штормовой межфлотский переход.

- Стало хорошей традицией встречать новые корабли, прибывающие к нас от промышленности, - отметил командир Крымской военно-морской базы, контрадмирал Феликс Меньков контр-адмирал Феликс Меньков. - Не так давно мы встречали тральщик "Владимир Емельянов". Сегодня встречаем "Георгия Курбатова". Таким образом, повышается боевая мощь бригады кораблей охраны водного района нашей Крымской ВМБ, всего Черноморского флота.

Фото: Владимир Пасякин/ РГ

Таким образом, в Севастополь прибыл уже третий новый корабль противоминной обороны, в котором инженерам-кораблестроителям Средне-Невского завода удалось реализовать самые современные конструкторские решения и уникальные тактические специальные свойства. Он обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. Телеуправляемые и автономные подводные аппараты могут сформировать противоминный контур с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций и автоматизированной системы управления противоминными действиями. Вместе с тем, корабль способен использовать и традиционное тральное вооружение.

- Боевой потенциал нашего соединения существенно увеличивается и модернизируется, оно пополняется новыми современными кораблями, способными противостоять новым вызовам и угрозам, - заявил Феликс Меньков. - Впереди экипажу предстоит влиться в состав усиленной и обновленной тактической группы.

На Балтике корабль уже провел комплекс артиллерийских стрельб по надводной цели и воздушной мишени - уничтожена "плавающая мина", а также с помощью зенитной артиллерии - воздушная мишень.

- Эти новые корабли ПМО относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, находящимися как в воде, так и в грунте, - говорит Александр Пилипчук. - Для борьбы с минами корабль может применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. При строительстве таких кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Масса такого корпуса значительно меньше по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Это убедительно подтвердил штормовой межфлотский переход. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы при соблюдении норм эксплуатации неограничен.

"Георгий Курбатов" стал очередным кораблем, который пополнил минно-тральные силы ВМФ России в рамках плана их активного переоснащения. В ближнесрочной перспективе для ВМФ будет построена серия из нескольких десятков кораблей противоминной обороны проекта 12700. На ЧФ их уже три.

Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" также во время перехода успешно выдержало испытание жестокими зимними штормами нескольких морей и Атлантическим океаном, включая ревущий Бискайский залив.

- Проект 23120 разработан Петербургским конструкторским бюро "Спецсудопроект", - рассказывает капитан судна Олег Герман, - длина судна - около 95 метров, ширина - около 22-х, водоизмещение - 9500 тысячи тонн, дальность плавания - более 5000 миль, автономность - два месяца, экипаж - без малого три десятка человек. Во время спасательных операций судно может принять на борт до 43 человек с учетом членов экипажа. Судно предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования оно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 метра. Так что может использоваться с разных, в том числе и северных широтах.

Во время межфлотского перехода судно выполняло свои функциональные обязанности на разных широтах мирового океана и подтвердило готовность работать даже в штормовых условиях.