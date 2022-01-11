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11.01.2022 12:14
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре велосипедисты ограбили отделение почты на 3,5 млн рублей

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре двое налетчиков совершили дерзкое ограбление отделения почты и унесли с собой 3,5 миллиона рублей. Об этом "РГ" сообщил оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Ограбление произошло на улице Новороссийской около 8 часов утра еще 6 января, но информацию об этом полиция обнародовала только сейчас. Из источников в экстренных службах известно, что налетчики приехали в отделение почты на велосипеде и оставили его возле входа. Затем зашли в помещение и произнесли фразу: "Все лицом в пол", угрожая при этом пистолетом или предметом, похожим на него. Дальше они прошли среди испуганных людей, лежащих на полу, и забрали инкассаторскую сумку, в которой находилось около 3,5 миллиона рублей.

Сбежали грабители пешком, бросив свой велосипед, который уже изъяла полиция, рассчитывая обнаружить там отпечатки пальцев и следы обуви.

"По данному факту следственным подразделением УМВД России по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемых и их задержание".

В пресс-службе УФПС региона уточнили, что инцидент никак не отразился на работе отделения почты и обслуживании клиентов. Пенсии и социальные пособия здесь были выплачены в срок.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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