В Крыму аренда промпомещений за год подорожала на 25 процентов

По данным "Авито Недвижимость", спрос на аренду коммерческих объектов в Симферополе был достаточно высоким в течение всего 2021 года. Самыми востребованными оказались помещения свободного назначения (ПСН) - на них пришлось 45 процентов запросов потенциальных арендаторов, а стоимость повысилась на 12,5 процента.

- После начала пандемии предприниматели стремятся арендовать объекты, которые можно быстро и легко адаптировать к новым реалиям. Доля офисных помещений в общей структуре спроса составила 26 процентов. Следующие в рейтинге востребованности - торговые площади, на которые приходится 13,5 процента спроса, - поясняет руководитель направления коммерческой недвижимости "Авито Недвижимость" Тимур Зайцев.

Спрос на покупку коммерческих площадей за 2021 год вырос на 35 процентов. В Симферополе больше всего интересуются приобретением помещений свободного назначения, на которые пришлось 64,5 процента всех запросов. Далее следуют офисы - их приобретение рассматривали 11 процентов покупателей. В тройку самых популярных помещений также попали торговые площади, которыми интересуются 7,5 процента потенциальных покупателей.

Согласно данным "Авито Недвижимость", с января 2021 года количество предложений аренды коммерческих площадей в Симферополе на фоне высокого спроса сократилось на 1,5 процента. Вместе с тем увеличилось количество предлагаемых в аренду зданий (+57 процентов), производств (+50 процентов) и помещений свободного назначения (+6 процентов).

Меньше вариантов аренды стало в категории общепита (-40 процентов), автосервиса (-20 процентов), торговых площадей (-13 процентов), складов (-7 процентов) и офисов (-4,5 процента).

Новых объявлений о продаже в целом стало на 17 процентов больше: с января 2021 года увеличилось число предложений о продаже зданий (в 4,2 раза), складов (+63,5 процентов), ПСН (+12 процентов) и офисов (+5 процентов).

- Предприниматели, вынужденные закрыть свой бизнес в период кризиса, стремятся выгодно продать имеющиеся коммерческие площади и покрыть издержки. Количество предлагаемых вариантов для покупки недвижимости сократилось в сегменте гостиниц (-37,5 процентов), автосервиса (-20 процентов), торговых площадей (-14,5 процента) и производств (-8,5 процента), - отмечает Тимур Зайцев.

Если говорить о ценах, то с января 2021 года по декабрь 2021 года они выросли на все виды коммерческой недвижимости, кроме торговых площадей.

Так, зафиксирован наибольший рост средней цены за квадратный метр зданий (+88,5 процента с 442 до 833 рублей) и производств (+25 процентов с 200 до 250 рублей). Также арендные ставки повысились в категории ПСН (+12,5 процента с 700 до 788 рублей), складов (+9 процентов с 227 до 247 рублей), общепита (+6 процентов с 767 до 813 рублей) и офисов (+4,5 процента с 711 до 744 рублей). Примечательно, что средняя стоимость аренды квадратного метра торговых площадей осталась без изменений (1000 рублей).

- Рост арендных ставок на большую часть объектов коммерческой недвижимости закономерен, так как уровень реальной инфляции в стране заметно вырос, при этом спрос остается достаточно высоким, - отмечает Тимур Зайцев.

До пандемии предприниматели жаловались, что арендные ставки в Крыму приближаются к московским. При этом Симферополь куда меньше, и покупательная способность населения куда ниже. Ситуация усугубилась со снижением деловой активности и сокращением доходов.

На рынке коммерческой недвижимости в Крыму с января по ноябрь 2021 года наблюдалась положительная динамика спроса как на аренду помещений (+4,5 процента), так и на их приобретение (+36 процентов). Если этот тренд сохранится, то в перспективе регион сможет успешно восстановиться после спада в 2020 году. Тем не менее говорить о полной реабилитации рынка пока рано, считают эксперты "Авито".

В крымской столице спрос на качественную коммерческую недвижимость всегда превышал предложение. Самые востребованные площади - под продуктовые магазины, аптеки, микрофинансовые организации.

По наблюдению крымских риелторов, помимо небольших помещений под торговлю, в этом году вырос спрос на помещения под пункты выдачи заказов - крупнейший российский интернет-магазин c 2020 года начал продавать франшизу на их открытие. Крымчане решили попробовать себя в этом виде бизнеса: число пунктов выдачи увеличилось в Симферополе в несколько раз, они появляются не только в центре города, но и в спальных районах.