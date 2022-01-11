В Крыму создадут еще три особо охраняемых природных территории

В Республике Крым в 2022 году планируется увеличить список особо охраняемых природных территорий до 195. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- В нашей республике 192 особо охраняемых природных территории (ООПТ) регионального значения общей площадью около 96,5 тысячи гектаров. Крымские заповедники - Ялтинский горно-лесной, Казантипский, Опукский, Лебяжьи острова, Карадагский - известны далеко за пределами нашего полуострова, - отметил Аксенов. - Они имеют федеральный статус. Крым уникален, многие виды растений и животных, произрастающих и обитающих на наших ООПТ, внесены в Красные книги РФ и Республики Крым. Все это - общее достояние, важная составляющая экологического благополучия и социально-экономического развития региона.

В прошлом году создана новая ООПТ - ландшафтно-рекреационный парк "Ойбурский" в Сакском районе. В этом году будут созданы еще три ООПТ. Это государственный природный заказник "Каламитский" площадью 51 гектар в Сакском районе, памятник природы "Каменные грибы" (пять гектаров) и дендрологический парк Печенкина (48 гектаров).

Расширяется и список доступных для туристов и крымчан экологических троп. Так, в Ялтинском горно-лесном заповеднике планируется в 2022 году открыть семь новых маршрутов - "К Сиготуру", "Иограф", "Курчатовская тропа", "К Бирюзовому озеру", "К сосне Палласа", "Бабу-Корыто", а также "Уч-Кош - Балан-Кая - Васильевка". в ФГБУ "Заповедный Крым" напоминают, что для их посещения потребуется заранее оформить пропуска, которые крымчанам выдаются бесплатно.

- Когда погодные условия позволят, к этому перечню добавятся Ставрикайская тропа и сеть маршрутов на плато Ай-Петри, - сообщили в дирекции заповедников.

Кстати, государственные природные заповедники Опукский и Казантипский, как и год назад, временно закрыты для посещения до 31 марта 2022 года. Это объясняется необходимостью восстановления территории и сбережением почвенного покрова, особенно уязвимого для водной и ветровой эрозии в зимой.