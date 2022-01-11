В Ростове утвердили рекордный по расходам бюджет на 2022 год

Расходы бюджета Ростова-на-Дону в 2022 году превысят 47 миллиардов рублей, что является рекордным показателем за всю историю города. При этом дефицит бюджета в новом году составит около двух миллиардов рублей.

Утверждение главного финансового документа донской столицы на три предстоящих года стало основной повесткой IX заседания Ростовской-на-Дону городской думы. Представляя проект городским парламентариям, начальник муниципального казначейства Ростова-на-Дону Татьяна Асатрян сообщила, что доходы бюджета города на 2022 год планируются в сумме 45 миллиардов рублей, на 2023-й - 59 миллиардов, на 2024-й - 44.

Существенное увеличение параметров расходной части бюджета в 2023 году, по словам Татьяны Асатрян, объясняется затратами 14,402 миллиарда рублей на модернизацию трамвайной инфраструктуры. В результате дефицит бюджета в 2022 и 2023 году составит 1,8 и 0,9 миллиарда рублей соответственно. Зато в следующий год трехлетки ожидается профицит бюджета в 135 миллионов рублей. Главным источником наполнения городской казны должны послужить собственные доходы Ростова-на-Дону

- В октябре 2019 года мы ставили задачу увеличить собственные доходы муниципалитета до 15 миллиардов рублей. Сейчас они на три с лишним миллиарда рублей больше. А чем больше денег поступает в бюджет, тем больше городских проблем мы можем решить, - выразил уверенность сити-менеджер Алексей Логвиненко.

70 процентов бюджета в 2022 году планируется потратить на социальные программы. В частности, запланировано повышение заработной платы всем категориям педагогических работников. Должностной оклад учителя увеличится на 50 процентов. Будет введена новая льгота - 50-процентная скидка на проезд в общественном транспорте для родителей и опекунов инвалидов с детства, а также ростовчан, досрочно вышедших на пенсию. По-прежнему будет предоставляться бесплатное горячее питание всем учащимся 1 - 4 классов, детям из малообеспеченных семей и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, продолжатся масштабные социальные проекты. На 2022 год запланировано строительство трех школ. Еще шесть ждет капремонт. Будут введены в эксплуатацию два детских сада и поликлиническое отделение городской больницы № 20. Кроме того, запланировано асфальтировать в два раза больше, чем намечалось, грунтовых дорог - 28 вместо 14.

- Можно с уверенностью сказать, что бюджет сбалансирован, все обязательства полностью обеспечены денежными средствами, - прокомментировал проект бюджета председатель постоянной комиссии гордумы по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности Игорь Климов.

Кстати

Татьяна Асатрян отметила, что доходная часть бюджета увеличилась на 1,93 миллиарда рублей. Дополнительные бюджетные ассигнования будут направлены в качестве субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за теплоснабжение, на приобретение оборудования для больниц и другие социальные программы.