В Ростове утвердили рекордный по расходам бюджет на 2022 год

Новости

Foreign Affairs: Блокировка "Северного потока-2" не нанесет ущерба экономике России 11:03
В Москве избили двух мужчин из-за штрафов за ПДД 10:58
В Южной Корее при крушении истребителя F-5 погиб пилот 10:57
Кабмин поддержит создание туристического кода в исторических городах 10:51
Леонида Куравлева госпитализировали в Коммунарку из дома престарелых 10:49
В МИД ответили на заявления Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве 10:41
К юбилею Константина Хабенского на ТВ покажут фильмы с его участием 10:39
Регистрация на эвакуационные рейсы из Казахстана приостановлена 10:25
СМИ: Вашингтон тайно одобрил дополнительные 200 миллионов долларов для Киева 10:19
Западу предложили дать возможность России вступить в НАТО 10:14
Орловская область отменит QR-коды 10:13
Татьяна Тарасова снова госпитализирована 10:09
Названо время стабилизации цен на брус и доски 10:00
В Латвии обнаружили партию наркотиков на сумму в 30 миллионов евро 09:43
Захарова: РФ готова к дальнейшей работе с США по вопросам гарантий безопасности 09:42
Противолодочный комплекс "Ответ" принят на вооружение 09:35
Токаев: Острая фаза контртеррористической операции в Казахстане пройдена 09:32
Токаев: Попытки госпереворота в Казахстане провалились 09:21
Атомные подлодки "Антей" вооружат сотней ракет и торпед 09:11
Президент Казахстана подписал указ о назначении Смаилова премьером 08:33
Мясников назвал источник новых штаммов коронавируса 08:05
Посольство РФ отвергло заявления США о дезинформации по встрече в Женеве 07:58
Передачи Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения 07:35
В Италии скончался спикер Европарламента Давид Сассоли 07:25
Reuters: В США выявлено более 1,3 млн случаев коронавируса за сутки 07:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Разогнанный полицией концерт Beatles покажут в кино
Разогнанный полицией концерт Beatles покажут в кино
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
11.01.2022 09:36

В Ростове утвердили рекордный по расходам бюджет на 2022 год

Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 2(8651)
Расходы бюджета Ростова-на-Дону в 2022 году превысят 47 миллиардов рублей, что является рекордным показателем за всю историю города. При этом дефицит бюджета в новом году составит около двух миллиардов рублей.

Утверждение главного финансового документа донской столицы на три предстоящих года стало основной повесткой IX заседания Ростовской-на-Дону городской думы. Представляя проект городским парламентариям, начальник муниципального казначейства Ростова-на-Дону Татьяна Асатрян сообщила, что доходы бюджета города на 2022 год планируются в сумме 45 миллиардов рублей, на 2023-й - 59 миллиардов, на 2024-й - 44.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Наценки на социально значимые товары снизились до 14%

Существенное увеличение параметров расходной части бюджета в 2023 году, по словам Татьяны Асатрян, объясняется затратами 14,402 миллиарда рублей на модернизацию трамвайной инфраструктуры. В результате дефицит бюджета в 2022 и 2023 году составит 1,8 и 0,9 миллиарда рублей соответственно. Зато в следующий год трехлетки ожидается профицит бюджета в 135 миллионов рублей. Главным источником наполнения городской казны должны послужить собственные доходы Ростова-на-Дону

- В октябре 2019 года мы ставили задачу увеличить собственные доходы муниципалитета до 15 миллиардов рублей. Сейчас они на три с лишним миллиарда рублей больше. А чем больше денег поступает в бюджет, тем больше городских проблем мы можем решить, - выразил уверенность сити-менеджер Алексей Логвиненко.

70 процентов бюджета в 2022 году планируется потратить на социальные программы. В частности, запланировано повышение заработной платы всем категориям педагогических работников. Должностной оклад учителя увеличится на 50 процентов. Будет введена новая льгота - 50-процентная скидка на проезд в общественном транспорте для родителей и опекунов инвалидов с детства, а также ростовчан, досрочно вышедших на пенсию. По-прежнему будет предоставляться бесплатное горячее питание всем учащимся 1 - 4 классов, детям из малообеспеченных семей и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, продолжатся масштабные социальные проекты. На 2022 год запланировано строительство трех школ. Еще шесть ждет капремонт. Будут введены в эксплуатацию два детских сада и поликлиническое отделение городской больницы № 20. Кроме того, запланировано асфальтировать в два раза больше, чем намечалось, грунтовых дорог - 28 вместо 14.

- Можно с уверенностью сказать, что бюджет сбалансирован, все обязательства полностью обеспечены денежными средствами, - прокомментировал проект бюджета председатель постоянной комиссии гордумы по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности Игорь Климов.

Кстати

Татьяна Асатрян отметила, что доходная часть бюджета увеличилась на 1,93 миллиарда рублей. Дополнительные бюджетные ассигнования будут направлены в качестве субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за теплоснабжение, на приобретение оборудования для больниц и другие социальные программы.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

Главное сегодня

В МИД ответили на заявления Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве
Грушко: Россия едет на Совет Россия-НАТО с реалистичными ожиданиями
Токаев: Попытки госпереворота в Казахстане провалились
В Италии скончался спикер Европарламента Давид Сассоли
Сын попавшего в реанимацию Леонида Куравлева уточнил диагноз артиста