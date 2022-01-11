В Ростове женщина и шестимесячный младенец заразились "омикроном"

В Ростове-на-Дону у местной жительницы и ее шестимесячного ребенка диагностировано заболевание коронавирусом нового типа - штаммом "омикрон". При этом инфицированные, как установили врачи, не покидали пределов региона. Об этом сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

"Хочу проинформировать штаб о выявлении ростовским противочумным институтом при секвенировании биоматериала от шестимесячного ребенка и женщины из Ростова-на-Дону нового коронавируса, относящегося к геноварианту "омикрон", - сказал на заседании регионального штаба по коронавирусу руководитель Роспотребнадзора по Ростовской области.

Евгений Ковалев также отметил: в связи с тем, что инфицированные и их родные не покидали пределов Донского края обнаруженный вариант коронавируса "омикрон" имеет местное распространение.

По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области коронавирусной инфекцией болеют около 18 тысяч человек. С начала пандемии скончалось 9817 жителей региона.