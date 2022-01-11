Волгоградца оштрафовали на 300 тысяч за реабилитацию нацизма

Волгоградский областной суд признал местного студента виновным в реабилитации нацизма, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

3 мая 2020 года молодой человек через соцсеть "ВКонтакте" оформил заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн". Вместо фотографии ветерана Великой Отечественной войны он приложил портрет начальника гестапо Генриха Мюллера. При этом студент написал, что на снимке запечатлен Михайловский Геннадий.

12 мая того же года это изображение было продемонстрировано в прямом эфире в ряду фотографий участников войны. Незамедлительно возбудили уголовное дело. 16 мая после допроса подозреваемый проник в служебный кабинет следователя и забрал свой мобильный телефон, изъятый в ходе обыска. Фигурант дела удалил всю имевшуюся в устройстве информацию.

Подсудимый отрицал свою причастность к инкриминируемым деяниям. По его словам, кто-то "взломал" его учетную запись. А об акции "Бессмертный полк" ему ничего не было известно, участия в ней он не принимал, фотографию Мюллера не выкладывал. Студент предположил, что его сотовым телефоном могли воспользоваться знакомые, которых он отказался назвать.

Однако эти утверждения опровергли во время судебного заседания. Волгоградца оштрафовали на 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.