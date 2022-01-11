Эксперты объяснили, как сохранить психическое здоровье пожилых

Увеличение средней продолжительности жизни, к сожалению, приводит к тому, что все большее количество людей может дожить до болезни Альцгеймера или той или иной формы когнитивного нарушения. Эксперты рассказали журналистам, как помочь родителям, бабушкам и дедушкам дольше оставаться в ясном уме.

Как отметил главный психиатр Свердловской области и УрФО, главврач клинической психиатрической больницы Олег Сердюк, в ситуации с пожилыми есть немаловажный фактор, который радует специалистов: пенсионеры и их близкие перестали бояться обращаться к врачам на ранних этапах проявления болезни. По словам врача, при таком подходе больше вероятность того, что путем незначительного медикаментозного вмешательства получится добиться значительного улучшения качества жизни человека.

- Главное - вовремя выявить, вовремя направить к доктору и в дальнейшем систематически выполнять назначения, - подчеркнул он.

Другой способ помочь пожилым людям - просто общаться с ними.

- Важно обратить внимание на психологическое здоровье стариков. В пандемию многие из них столкнулись с необходимостью самоизоляции, нахождения в режиме ограничения общения с близкими. Нужно, чтобы более молодые обратили на это внимание, обеспечили своих родственников средствами связи, постоянно находились в контакте с ними. Для воспитанных в условиях традиционного общества контакты с другими людьми очень важны. И сохранение связей, пусть и на таком информационном уровне с помощью современных технологий, очень поможет. Отсутствие общения - один из стрессовых факторов, который может вызвать у пожилого человека формирование повышенной тревожности или даже депрессивного состояния, - сказал руководитель Свердловской областной клиники неврозов Михаил Перцель.

Помимо помощи старшему поколению, нужно заботиться и о себе. Специалисты советуют задуматься о профилактике когнитивных нарушений смолоду.

- Наши исследования показали, что одним из управляемых факторов риска развития болезней у пожилых людей является выполнение пока еще здоровым населением рекомендаций врачей всех специальностей - неврологов, кардиологов, терапевтов. Все это влияет на психику в преклонном возрасте. Несоблюдение сейчас назначений доктора по любой части соматического здоровья может иметь последствия в будущем для психики, - подытожил Олег Сердюк.