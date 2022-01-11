Эксперты объяснили, как сохранить психическое здоровье пожилых

Новости

Актриса Елена Проклова находится в тяжелом состоянии 12:31
Окаменелости из Австралии открыли неизвестную эпоху в истории Земли 12:29
Китай заключил два долгосрочных контракта на покупку российского СПГ 12:27
Замглавы центра Гамалеи о вакцинации Путина: Ощущал ответственность, пациент внимательный 12:21
На Дону задержали подозреваемого в незаконной добыче 75 тонн рыбы 12:09
Контракт с "Газпромом" позволил Молдавии сэкономить 335 млн долларов 12:09
Певица и телеведущая Ирина Смольская умерла на 52-м году жизни 12:01
Оперштаб: В Москве выявлено 4 635 новых случаев COVID-19 11:50
Американка привезла сына на тестирование на коронавирус в багажнике машины 11:43
Центр имени Гамалеи сравнил летальность "омикрона" с другими штаммами 11:36
В Москве прогнозируется "барическое днище" 11:33
Психологи оценили пользу и вред марафонов в интернете 11:25
В Москву идут самые сильные в этом году морозы 11:23
Кабмин выделил допфинансирование на подготовку спортсменов к Олимпиаде 11:23
Опубликован график проверок газового оборудования в квартирах москвичей 11:12
Foreign Affairs: Блокировка "Северного потока-2" не нанесет ущерба экономике России 11:03
В Москве избили двух мужчин из-за штрафов за ПДД 10:58
В Южной Корее при крушении истребителя F-5 погиб пилот 10:57
Кабмин поддержит создание туристического кода в исторических городах 10:51
Леонида Куравлева госпитализировали в Коммунарку из дома престарелых 10:49
В МИД ответили на заявления Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве 10:41
Регистрация на эвакуационные рейсы из Казахстана приостановлена 10:25
СМИ: Вашингтон тайно одобрил дополнительные 200 миллионов долларов для Киева 10:19
Норвежский генерал-лейтенант Моод высказался за вступление России в НАТО 10:14
Орловская область отменит QR-коды 10:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
11.01.2022 12:21
Рубрика: Общество

Эксперты объяснили, как сохранить психическое здоровье пожилых

Текст: Юлия Мякишева

Увеличение средней продолжительности жизни, к сожалению, приводит к тому, что все большее количество людей может дожить до болезни Альцгеймера или той или иной формы когнитивного нарушения. Эксперты рассказали журналистам, как помочь родителям, бабушкам и дедушкам дольше оставаться в ясном уме.

Фото: iStock
Как настроиться на новый рабочий год

Как отметил главный психиатр Свердловской области и УрФО, главврач клинической психиатрической больницы Олег Сердюк, в ситуации с пожилыми есть немаловажный фактор, который радует специалистов: пенсионеры и их близкие перестали бояться обращаться к врачам на ранних этапах проявления болезни. По словам врача, при таком подходе больше вероятность того, что путем незначительного медикаментозного вмешательства получится добиться значительного улучшения качества жизни человека.

- Главное - вовремя выявить, вовремя направить к доктору и в дальнейшем систематически выполнять назначения, - подчеркнул он.

Другой способ помочь пожилым людям - просто общаться с ними.

- Важно обратить внимание на психологическое здоровье стариков. В пандемию многие из них столкнулись с необходимостью самоизоляции, нахождения в режиме ограничения общения с близкими. Нужно, чтобы более молодые обратили на это внимание, обеспечили своих родственников средствами связи, постоянно находились в контакте с ними. Для воспитанных в условиях традиционного общества контакты с другими людьми очень важны. И сохранение связей, пусть и на таком информационном уровне с помощью современных технологий, очень поможет. Отсутствие общения - один из стрессовых факторов, который может вызвать у пожилого человека формирование повышенной тревожности или даже депрессивного состояния, - сказал руководитель Свердловской областной клиники неврозов Михаил Перцель.

Помимо помощи старшему поколению, нужно заботиться и о себе. Специалисты советуют задуматься о профилактике когнитивных нарушений смолоду.

- Наши исследования показали, что одним из управляемых факторов риска развития болезней у пожилых людей является выполнение пока еще здоровым населением рекомендаций врачей всех специальностей - неврологов, кардиологов, терапевтов. Все это влияет на психику в преклонном возрасте. Несоблюдение сейчас назначений доктора по любой части соматического здоровья может иметь последствия в будущем для психики, - подытожил Олег Сердюк.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Песков сообщил о подготовке системы здравоохранения к волне "омикрона"
В МИД ответили на заявления Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве
Президент Казахстана подписал указ о назначении Смаилова премьером
В Италии скончался спикер Европарламента Давид Сассоли
СМИ: Джоковичу грозит до года тюрьмы в Австралии
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады