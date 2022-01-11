Как настроиться на новый рабочий год

Вступать в новый год следует с оптимизмом, хорошим настроением, уверенностью, что все будет хорошо, а все плохое осталось в прошлом. Об это заявил сегодня журналистам главный психиатр Свердловской области и УрФО, главврач областной клинической психиатрической больницы Олег Сердюк. Эти правила кажутся очевидными, но непростыми в исполнении. Как все-таки настроиться на позитивный лад, откуда взять настроение для стремления к новым успехам?

По словам специалиста, в моменты, когда нужно перестроиться с отдыха на рабочую деятельность, будь то длинные выходные или отпуск, залог успеха - планирование.

Его коллега, главный психотерапевт Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов Михаил Перцель дал в связи с этим несколько советов.

Во-первых, чаще всего настроиться помогает планомерное выстраивание шагов, систематизация деятельности. Это может показаться сложно, но когда начинаешь заниматься - все становится проще.

Во-вторых, нужно обратить внимание на свое здоровье. Как подчеркнул эксперт, здоровый образ жизни - это не просто слова, это инструмент, который позволяет физически и психологически чувствовать себя лучше.

- Не даром говорят, что в здоровом теле здоровый дух. Здоровый дух предполагает строительство здорового тела, поэтому эти вопросы взаимосвязаны. Непопустительство лени, развития болезней, своевременное обращение к специалистам является залогом, в том числе, психического здоровья, - сказал он.

В-третьих, надо обратить внимание на свое психическое благополучие. Человек рожден, чтобы быть счастливым, и если что-то огорчает, нужно найти причину. Это бывает непросто, и тут снова на помощь могут прийти специалисты.

В-четвертых, обучение методам психологической гигиены и релаксации. То есть, окружение себя благоприятными людьми, условиями, событиями.

- Практически у каждого человека есть ресурсы, чтобы адаптироваться к разным ситуациям: ко времени после праздников и в целом - к проблемам на протяжении жизни. Большинство могут построить свою жизнь максимально эффективно для себя и окружающих. Для начала достаточно просто знать о том, что у вас есть ресурсы для этого. Другое дело, что не всегда мы входим в жизнь обученными инструментам, как это сделать. Для этого сегодня и есть достаточное количество специалистов, которые могут помочь вам, - сказал Михаил Перцель.