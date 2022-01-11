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11.01.2022 23:00
Рубрика: Общество

Как в регионах утилизируют новогодние елки

Текст: Константин Бахарев, Ирина Никитина
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8652)
Не дождавшись старого Нового года, жители России начали избавляться от новогодних елок и сосенок. Но не везде их выбрасывают на помойку. Уральцы и сибиряки передают новогодние деревья зоопаркам и экофермам, а также сдают их в утиль.
Обитатели Тюменского зоопарка с удовольствием уплетают елочные ветки - в них много витамина С. Фото: Валерий Бычков Обитатели Тюменского зоопарка с удовольствием уплетают елочные ветки - в них много витамина С. Фото: Валерий Бычков
Обитатели Тюменского зоопарка с удовольствием уплетают елочные ветки - в них много витамина С. Фото: Валерий Бычков

К сожалению, по печальной традиции многие любители наряжать именно живое деревце не удосуживаются не то что довезти его до мусорной площадки, но и донести до дворового контейнера. Недалеко от полигона ТБО на юго-западе столицы Среднего Урала, например, уже выросла стихийная елочная свалка, а во дворах появились выброшенные елки с остатками новогодних украшений. Экоактивисты не устают повторять: не мучайте живое - ставьте искусственное, в противном случае утилизируйте с умом, ведь на полигонах елки вовсе не разлагаются, а способствуют образованию метана.

Фото: iStock
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Не первый год елки, пихты, сосенки принимает Екатеринбургский зоопарк: хвоя содержит немало витаминов, хвойные лапы идут на лежанки, ветки становятся игрушками. В Тюменской области пережившие новогодние торжества деревья ждут на экоферме "Лесная братва", а также - в ограниченном количестве - на страусиной ферме в селе Чикча.

- В этом году мы суммарно возьмем от горожан только одну "газель" с хвойными деревьями - уже в первые дни январских каникул сельчане буквально завалили нас елками-палками, боюсь, будет перебор, - рассказала корреспонденту "РГ" руководитель фермы "Тюменский страус" Наталья Демченко.

Наталья Юрьевна поделилась, что хвоя для козочек, кроликов, коров и лошадей, которые живут на ферме, - бесценный источник природных антибиотиков и витамина С. Подстилка из веток тоже хороша - на ней и полежишь, и пожуешь ее.

В полдень 16 января в шести точках Тюмени елочки (без мишуры, обрывков гирлянд, искусственного снега, игрушек) от горожан примут добровольцы местного экодвижения "Круговорот" - это будет подарок для козочек в разных хозяйствах. С 22 января по всем административным районам областного центра начнет курсировать "ЭкоМобиль" сообщества "Молодая Гвардия". Акция по сбору постновогодних красавиц, кстати, проводится не первый год. В прошлом сезоне, пояснил руководитель сообщества Владимир Сбитнев, молодежь приняла 342 дерева.

В Тюменской области пережившие новогодние торжества деревья ждут на экоферме "Лесная братва" и страусиной ферме в селе Чикча

Также 22 января обещают поставить для сбора елок и сосенок специальные контейнеры в Екатеринбурге. А с 24-го числа деревья начнут массово собирать на площади возле одного из ТРЦ. Эти елки, заверила одна из создательниц проекта "Немузей мусора" Яна Трудкова, передробят, а щепу пустят на благоустройство дворового сада на улице Антона Валека.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Принимать елки для животных готовы и в других городах страны. С такой инициативой, например, выступили зоопарки в Ярославле и Иркутске. Пермский зоопарк еще в конце декабря прошлого года объявил о том, что готов принять нераспроданные деревья с елочных базаров. От населения их брать не станут, так как в ветках нередко остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега. Кроме того, деревья, которые долго простояли в помещении, теряют свой аромат и становятся не очень интересными для животных.

Кроме того, в Пермском крае до 1 февраля новогодние елки можно сдать в специальные пункты приема. Деревья любых размеров уже принимают в Перми, Лысьве и Краснокамске.

Акция получила название "Елки, палки и щепа". Перед сдачей деревья надо будет очистить от мишуры и металлических предметов. Потом их отправят на переработку, издробят на щепу, которую пустят на компост.

Как правильно выбросить елку

Представитель регионального оператора по сбору твердых коммунальных отходов в Пермском крае Юлия Скопец предупреждает, что елки, украшавшие дома и квартиры в Новый год, нельзя оставлять у подъездов, на детских площадках или втыкать в сугробы во дворах. Их нужно складывать на контейнерной площадке в отсеке для крупногабаритных отходов.

- Аккуратно складированные деревья вывезет регоператор, - говорит Юлия Скопец. - Оставлять елку рядом с контейнером не рекомендуется, так как она будет являться помехой для проезда мусоровоза к месту накопления отходов и затруднит выгрузку твердых бытовых отходов. Кстати, за это предусмотрено административное наказание, так же как и за оставление елок во дворах. Граждане могут быть оштрафованы на сумму до двух тысяч рублей.

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