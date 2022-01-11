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11.01.2022 08:34
Рубрика: Происшествия

На Урале должника по алиментам поймали из-за сломанной ноги

Текст: Татьяна Воробьева

Жителя Екатеринбурга, который долгое время не платил алименты на содержание своей дочери и бегал от судебных приставов, поймали из-за его пристрастия к бурным новогодним вечеринкам.

Что грозит за неполную выплату алиментов

По данным ФССП Свердловской области, уралец накопил больше 600 тысяч рублей долга. О том, что в отношении него заведено исполнительное производство, ему было известно, но он его игнорировал: материально ребенку не помогал, постоянно переезжал и нигде не работал официально.

А разыскали горе-отца, когда он попал в больницу с переломом ноги после праздников. Как только мужчина сможет присутствовать в суде, ему будет избрана мера наказания.

"Это обязательные работы до ста пятидесяти часов либо административный арест до пятнадцати суток, или наложение штрафа в размере двадцати тысяч рублей", - напомнили в пресс-службе ведомства.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Полномочия судебных приставов

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