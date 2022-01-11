На Урале появится первый в России модуль, имитирующий лунную базу

В Магнитогорском парке "Притяжение", первая очередь которого откроется уже в этом году, появится первый в стране имитатор модуля космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора НПО "Андроидная техника" Евгения Дудорова.

Предприятие займется тематическим наполнением локации "Создаваемое человеком", один блок которой будет посвящен космосу и робототехнике. В частности посетители модуля лунной станции смогут увидеть поверхность Луны и ведущиеся на ее поверхности работы с использованием робототехнических комплексов будущего.

Там же можно будет увидеть спускаемый аппарат "Союз МС-14", на котором магнитогорский робот в 2019 году слетал к Международной космической станции. Кроме того, в "Притяжении" большой блок посвятят медицине, использующей роботов различного назначения.

Как уже писала "РГ", НПО "Андроидная техника" прославилось после разработки робота FEDOR, который совершил полет на МКС, выполнил запланированную программу экспериментов и благополучно вернулся на Землю.