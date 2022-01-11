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Рубрика: Общество

Психологи оценили пользу и вред марафонов в интернете

Текст: Юлия Мякишева

Тренинги и марафоны заполонили интернет. Почти каждый блогер предлагает свой курс, который может изменить жизнь слушателя к лучшему. Иногда это действительно полезные практические знания, но в большинстве случаев - вторичная и бессмысленная информация. Одна из самых популярных тем такого инфобизнеса - психология. Настоящие эксперты рассказали о своем отношении к подобным марафонам.

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- Если и обращаться к людям, которые проводят психологические марафоны, то только к тем, кого вы знаете или можете серьезно проверить и убедиться в их компетентности. Я за индивидуальную работу. Желательно, чтобы этот человек вас знал лично, а не отправлял типовые рекомендации за ваши деньги. Качество помощи должно быть на высоком уровне, а это - глубокое понимание человека, который обратился с проблемой. Если вас не слышат, и вы не чувствуете, что эти рекомендации именно для вас, наверное не стоит участвовать в таких марафонах, - сказал главный психиатр Свердловской области и УрФО, главврач клинической психиатрической больницы Олег Сердюк.

В свою очередь главный психотерапевт области, руководитель Свердловской клиники неврозов Михаил Перцель отметил, что интерес людей к психологической стороне своей жизни говорит о том, что общество развивается в правильном направлении.

- Очень важно разбираться в том, какие мы есть, какие у нас сильные и слабые стороны. Во время марафонов действительно можно получить какую-то информацию, но ее большой минус в том, что она обезличена. Каждый человек уникален, и подогнать всех под одну гребенку во многих случаях невозможно. Тем более, когда речь идет о людях с особенностями психики или мировоззрения - для них это может быть болезненно, травматично, - сказал он.

И подчеркнул, что не считает психологические марафоны вредными, но в таких вещах важен индивидуальный подход. Нужно, чтобы человек брал от таких занятий то, что приемлемо для него. Он порекомендовал обращаться к специалистам, которые практикуют ограниченные групповые сеансы или же психологическое консультирование или терапию тет-а-тет.

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