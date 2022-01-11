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Рубрика: Общество

Путешествие по Югре возглавило рейтинг туристического сервиса

Текст: Анна Ласточкина
Столица Югры Ханты-Мансийск. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Столица Югры Ханты-Мансийск. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Столица Югры Ханты-Мансийск. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Этнографическое стойбище "Хантыйский дворик" и аэродром "Боровая" в ХМАО получили высокие оценки от туристического проекта "Медиаразведка" сервиса Туту.ру.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Например, этностойбище, которое приглянулось составителям рейтинга, знакомит с бытом, культурой, традициями и обычаями коренного населения ханты. Здесь можно поучаствовать в традиционных праздниках, обрядах и ритуалах.

Югра в целом получила 9,9 балла из 10, заняв первое место. Второе получила экспедиция в Мурманскую область (9,85), третье - у гастрономического путешествия в Тверскую область (9,75).

Изучалось всего восемь регионов, в числе которых также Хакасия, Дагестан, Приморский край, Калининградская область, Кубань. При составлении рейтинга учитывались условия проживания, питание, программа и работа гидов.

Как сообщили "РГ" в департаменте общественных и внешних связей Югры, в пятидневную поездку по региону отправились представители российских СМИ. Программа включала посещение объектов промышленного, этнографического и культурно-познавательного туризма, знакомство с возможностями активного и экстремального отдыха на территории округа.

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