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11.01.2022 12:04
Рубрика: Общество

Тюменские врачи прооперировали ребенка с редким перекрутом внутренностей

Текст: Татьяна Воробьева

В Тюменской области врачи больницы в селе Казанское прооперировали восьмилетнего мальчика с редчайшим заболеванием, которое сначала выглядело как банальный аппендицит.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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В приемное отделение ребенок поступил с сильной ноющей болью в животе справа. Его положили в больницу для обследования и уточнения диагноза. Лапароскопия (хирургическое вмешательство через прокол) показала, что недомогание на самом деле было вызвано перекрутом и некрозом пряди большого сальника (это складка в брюшине).

Предполагают, что к недугу обычно приводит нарушение моторной функции кишечника, наличие воспаления, аномалии развития толстой кишки. Спровоцировать заболевание могут тяжелая физическая нагрузка, резкое похудение или травма.

Сама по себе такая аномалия редкость. По данным завотделением хирургии ОБ №14 Гайрата Абдиева, она встречается у 0,14 процента больных, оперированных по поводу острых хирургических заболеваний органов брюшной полости.

"У детей перекрут большого сальника диагностируется в 0,1-0,5 процента от всех случаев оперативного лечения при подозрении на острый аппендицит", - пояснил он.

У попавшего к тюменским врачам мальчика перекрут большого сальника составлял более 720 градусов. Хирурги успешно прооперировали его и уже через неделю сняли швы - маленького пациента больше не беспокоит боль, он совершенно здоров.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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