Уральцы и сибиряки передадут новогодние елки зоопаркам и экофермам

Не дождавшись Старого Нового года, россияне начали избавляться от елок и сосенок. Причем многие любители наряжать именно живое деревце не удосужились довезти его до мусорной площадки или донести до дворового контейнера - воткнули прямо в сугроб у подъезда.

Недалеко от полигона ТБО на юго-западе Екатеринбурга, например, уже выросла стихийная елочная свалка - скорее всего в ее появлении виноваты сами продавцы, не успевшие реализовать товар перед январскими каникулами и просто-напросто спрятавшие срубленные деревья в лесополосе. Экоактивисты не устают повторять: не мучайте живое - ставьте искусственное, в противном случае утилизируйте с умом, ведь на полигонах елки вовсе не разлагаются, а способствуют образованию метана.

Не первый год елки, пихты, сосенки принимает Екатеринбургский зоопарк: хвоя содержит немало витаминов, лапы идут на лежанки, ветки становятся игрушками.

В Тюменской области пережившие новогодние торжества деревья ждут на эко-ферме "Лесная братва" и страусиной ферме в селе Чикча.

- В этом году мы суммарно возьмем от горожан только одну "Газель" с хвойными - уже в первые дни январских каникул сельчане буквально завалили нас елками-палками, боюсь, будет перебор, - рассказала корреспонденту "РГ" руководитель "Тюменского страуса" Наталья Демченко.

Она поделилась, что хвоя для козочек, кроликов, коров и лошадей, которые живут на ферме, - бесценный источник природных антибиотиков и витамина С. Подстилка из веток тоже хороша - на ней и полежишь, ее и пожуешь.

В полдень 16 января в шести точках Тюмени елочки (без мишуры, обрывков гирлянд, искусственного снега, игрушек) от горожан примут добровольцы местного экодвижения "Круговорот" - это будет подарок для козочек в разных хозяйствах. С 22 января по всем административным районам областного центра начнет курсировать "ЭкоМобиль" сообщества "Молодая Гвардия". Акция по сбору пост-новогодних красавиц, кстати, проводится не первый год. В прошлом сезоне, пояснил руководитель Владимир Сбитнев, молодежь приняла 342 дерева.

22 января в Екатеринбурге обещают поставить для сбора елок и сосенок специальные контейнеры. С 24-го числа деревья массово соберут на площади возле одного из ТРЦ. Эти елки, заверила одна из создательниц проекта "Немузей мусора" Яна Трудкова, раздробят, а щепу пустят на благоустройство дворового сада на улице Антона Валека.

Принимать елки для животных готовы и в других городах страны. С такой инициативой, например, выступили зоопарки в Ярославле и Иркутске.