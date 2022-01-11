Уральские села включили в программу формирования комфортной среды

Впервые с 2022 года села и деревни Свердловской области будут преображаться по программе "Формирование комфортной среды", решило правительство региона.

До сих пор этот проект давал возможность благоустроить любимые места отдыха: набережные, парки, спортивные площадки - и получить из бюджета финансирование только жителям городов. Но городов на Среднем Урале менее полусотни, а деревень и поселков - тысячи. С января даже поселение, где наберется несколько сотен дворов, имеет шанс обустроить набережную или площадку для воркаута. В общем, создать общественные пространства совершенно иного качества.

- Глобальных проектов у нас пока нет. Единственная мечта - сделать в поселке нормальные тротуары, чтобы не по деревянным настилам ходить. До сих пор на просьбы о благоустройстве власти отвечали, что денег нет. Может, сейчас появятся? - поделилась Светлана Перевозкина, бывшиая глава администрации поселка Муратково Махневского муниципального образования.

А вот жителей села Деево Алапаевского района открывшиеся перспективы вдохновили на глобальные проекты. Население Деево - чуть менее тысячи человек, но идея преобразить малую родину будоражит не первый год.

- Планов у нас - громадье, - призналась корреспонденту "РГ" глава сельской администрации Светлана Дунаева. - До сих пор как могли воплощали в жизнь задуманное. Сначала на общем собрании выбрали места, которые необходимо облагородить. Решили использовать возможности инициативного бюджетирования: собрали деньги и приступили к реконструкции сквера, где находится местная реликвия - поклонный столб, откуда деевцы исстари провожали односельчан на войну. Затем на доброе дело добавили средств из облбюджета.

Дальше - больше, взялись за пустырь в центре села. И в этом деле район и область деньгами помогали. Но начинали-то со своих кровных, а при любом планировании важна уверенность в поддержке.

Сейчас такая помощь гарантирована. Стоимость проектов благоустройства территории - от 15 до 50 миллионов рублей, в зависимости от числа жителей. Деньги выделят из регионального и муниципального бюджетов. Каждый план необходимо не только согласовать с земляками, но и защитить на конкурсном отборе.

Между тем

Программа формирования комфортной городской среды существует в Свердловской области с 2018 года. За это время в регионе обновили 658 общественных пространств, 393 из них - дворы, остальное - детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, скверы и набережные.