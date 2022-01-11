В Кургане будут судить обвиняемого в растлении детей в 45 регионах РФ

В Кургане завершено расследование дела о распространении детской порнографии и серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Обвиняемый, по данным правоохранительных органов, орудовал на территории 45 субъектов РФ, но именно благодаря заявлению курганских родителей о нем стало известно. Фигуранту 21 год. Сам он не является жителем Зауралья - сюда его доставили из Москвы. Молодой человек обвиняется в совершении 35 преступлений.

Как сообщили в пресс-службе областного СК, в 2018-2020 годах через фейковые страницы в соцсетях юноша переписывался с детьми из разных регионов, отправлял им непотребные материалы и убеждал в ответ присылать свои интимные фото и видео. Расследование вскрыло многочисленные эпизоды преступной деятельности обвиняемого и достоверные доказательства его причастности к преступлениям. В частности, была проанализирована информация, полученная от интернет-провайдеров, переписка в соцсетях и так далее.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд. Следователи же продолжают работу: эти преступления - часть тех, что совершил молодой человек. Расследование аналогичных правонарушений выделено в отдельное уголовное дело, расследование которого еще идет.