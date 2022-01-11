В Курганской области на четверть вырос тариф на капремонт

В Курганской области с 1 января минимальный размер взноса за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах вырос более чем на четверть - с 6,97 до 9,45 рубля за квадратный метр. Постановление подписал 30 декабря 2021 года глава региона Вадим Шумков.

По данным департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, несмотря на инфляцию и подорожание стройматериалов и работ, тариф не повышали с 2014 года. Между тем за это время древесина и металл подорожали соответственно на 170 и 200 процентов за кубометр. Предельная стоимость отдельных видов работ увеличилась почти в два раза. К примеру, если в 2014 году прокладка инженерных сетей стоила 910 рублей за квадрат, то в 2021-м - уже 1600, фасадные работы выросли в цене с 1214 рублей до 2500, кровельные - с 2887,01 до 4805,51 рубля.

В Зауралье взнос за капремонт вырос с 6,97 до 9,45 рубля за квадрат

- Если не корректировать взнос, из программы капремонта на ближайшие годы пришлось бы исключить десятки обветшавших домов, - поясняют в ведомстве. - При этом обязанность поддерживать их в нормативном состоянии легла бы на плечи собственников квартир. В Курганской области 55 процентов жилого фонда требует капремонта. Снижение темпов обновления домов, в том числе построенных в 50-х годах прошлого века, только усугубило бы ситуацию.

В Главном управлении соцзащиты населения региона напомнили: для федеральных и региональных льготников предусмотрена компенсация 50 процентов взноса. Это касается инвалидов 1-й и 2-й группы, ветеранов войны, граждан, пострадавших от радиационных катастроф, ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных. Областной бюджет компенсирует половину взноса собственникам, достигшим 70 лет. А тем, кому 80 лет и больше, вообще платить не придется: им возместят всю сумму, исходя из социальной нормы площади жилого помещения. При этом заявление льготникам писать не нужно: компенсация произойдет автоматически.

Кстати

На Южном Урале с января размер взноса увеличится до 10 рублей 10 копеек, в Тюменской области - 7 рублей 50 копеек за квадратный метр жилья.