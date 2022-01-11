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11.01.2022 15:56
Рубрика: Общество

В УрФО новогодние праздники обнажили проблемы организации досуга

Текст: Ирина Никитина, Валентина Пичурина, Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 5(8653)
"Ледовым позорищем" окрестили в соцсетях главный ледовый городок Екатеринбурга на площади 1905 года. С одной стороны, совершенно незаслуженно: городок в этом году оформлен в стиле русских народных сказок, ледовые скульптуры восхищают тонкостью исполнения, есть несколько горок для малышей и взрослых, аттракционы и киоски. С другой - многие гости не смогли сохранить праздничный настрой, подпрыгивая на морозе сперва в одной очереди в кассу, потом в другой - к турникету на входе в горку. Кого-то возмутил платный туалет: при стоимости городка в 24,3 миллиона бюджетных рублей (согласно документации конкурса, опубликованной на портале госзакупок) добавлять двадцать из своего кармана казалось совсем уж обидным.
С 29 декабря по 9 января ледовый городок на главной площади Екатеринбурга посетило около 600 тысяч человек. Фото: Татьяна Андреева/РГ С 29 декабря по 9 января ледовый городок на главной площади Екатеринбурга посетило около 600 тысяч человек. Фото: Татьяна Андреева/РГ
С 29 декабря по 9 января ледовый городок на главной площади Екатеринбурга посетило около 600 тысяч человек. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Огромное скопление людей на главных новогодних площадках Екатеринбурга стало главной темой разговоров в дни каникул. Наверное, намертво вытоптан газон перед зданием мэрии, где плотная толпа фотографировалась с елочками, которые в этот раз догадались тоже украсить. "Дикая дичь", - отзыв побывавших в ледовом городке возле ТРЦ "Мега". На "Царь-горку" в парке Маяковского в дни пиковых нагрузок пришлось отстоять два раза по полтора часа. Такое же столпотворение наблюдалось на катке спорткомплекса "Юность". Несмотря на конфликты и жалобы, организаторы новогодних развлечений изменить ничего не смогли. Надо ли говорить, что дистанцию и масочный режим в эти дни отложили до худших времен…

Фото: Сергей Куксин / РГ
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При этом полупустыми оставались ледовые городки на Уралмаше и Эльмаше, каток перед ДК ВИЗ. Хотя есть и положительный пример: сотни жителей Академического шлифовали ледянками с десяток самостийных катушек, и весело, и просторно, и прокат был, кофе с плюшками, аттракционы. Залили и огромный каток. Можно с уверенностью предположить: жители именно этого района не давились в толпе в центре мегаполиса.

Задачка с одним ответом: когда полуторамиллионный город с приехавшими на каникулы жителями области и туристами со всей России (а Екатеринбург, на радость чиновникам, становится все более популярным объектом внутрироссийского туризма) собирается на трех-пяти площадках с весьма ограниченным пространством, ничего хорошего это не сулит. Причем проблема не чисто елочно-новогодняя: летние массовые мероприятия типа Дня города или Ночи музыки также превращаются для горожан если не в разочарование, то в испытание. Виноватых искать не будем, но что делать?

- Толпа на главной площади в праздник неизбежна, и это не то, с чем нужно бороться, - говорит урбанист Владимир Злоказов. - Город живет, и гораздо хуже, если бы центр был мертв в праздники. На будущее можно добавить больше площадок в шаговой доступности от площади 1905 года. Ведь когда-то в торжествах задействовали городской пруд, можно вернуться к этой практике - делать каток, например, с осени укрепив лед понтонами. Да, необходимо активнее продвигать различные площадки. Всем известен городок в центре, что-то есть в ЦПКиО, а о развлечениях в других местах могут совсем не знать. И, конечно же, одного ЦПКиО для Екатеринбурга мало. Хотелось бы иметь развлекательное ядро и в других больших парках.

А как у соседей?

Нынешней зимой в целях экономии тюменцев оставили без ледового городка на площади 400-летия Тюмени, а потому и без должного числа горок для катания. В Центральном округе, например, их осталось лишь 13. Чем это обернулось, горожане наблюдали в январские праздники, особенно в самые теплые дни. Настроенный на "развлекательный моцион" народ по полчаса и более стоял в очередях, чтобы за полминутки скатиться с не такой уж высокой и длинной по трассе конструкции на набережной у "Конторы пароходства". Такая же очередь выстроилась и на каток по соседству. Кстати, автомобилистам пришлось около часа тратить лишь на то, чтобы удачно припарковать машину. Ажиотаж развернулся и вокруг горок повыше в Затюменском парке, на Цветном бульваре и в Комсомольском сквере. Даже экстремальные 19-метровые аттракционы в Боровом не остались без внимания не только горожан, но и приезжих.

Фото: iStock
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А в Кургане наибольшей популярностью пользовалась горка на центральной площади. Правда, вечером попасть на нее было не так-то просто. "Пришлось отстоять километровую очередь!" - возмущались в соцсетях.

Старожилы вспоминают: в 1980-1990 годах горка была широкая и длинная, шла через всю площадь. А сейчас на ней много скульптур, заборчиков, ледяных конструкций.

В департаменте социальной политики на претензии курганцев ответили так: при оформлении площадки старались учесть интересы горожан всех возрастов. Для детей - маленькие горки и чаши, молодежи - каток, большая горка и фотозоны, а для старшего поколения - место для прогулок. Если отдавать кому-то предпочтение, пострадают остальные. Власти посоветовали любителям острых ощущений кататься с большой горки днем, когда не так многолюдно.

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