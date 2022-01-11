В УрФО новогодние праздники обнажили проблемы организации досуга

"Ледовым позорищем" окрестили в соцсетях главный ледовый городок Екатеринбурга на площади 1905 года. С одной стороны, совершенно незаслуженно: городок в этом году оформлен в стиле русских народных сказок, ледовые скульптуры восхищают тонкостью исполнения, есть несколько горок для малышей и взрослых, аттракционы и киоски. С другой - многие гости не смогли сохранить праздничный настрой, подпрыгивая на морозе сперва в одной очереди в кассу, потом в другой - к турникету на входе в горку. Кого-то возмутил платный туалет: при стоимости городка в 24,3 миллиона бюджетных рублей (согласно документации конкурса, опубликованной на портале госзакупок) добавлять двадцать из своего кармана казалось совсем уж обидным.

Огромное скопление людей на главных новогодних площадках Екатеринбурга стало главной темой разговоров в дни каникул. Наверное, намертво вытоптан газон перед зданием мэрии, где плотная толпа фотографировалась с елочками, которые в этот раз догадались тоже украсить. "Дикая дичь", - отзыв побывавших в ледовом городке возле ТРЦ "Мега". На "Царь-горку" в парке Маяковского в дни пиковых нагрузок пришлось отстоять два раза по полтора часа. Такое же столпотворение наблюдалось на катке спорткомплекса "Юность". Несмотря на конфликты и жалобы, организаторы новогодних развлечений изменить ничего не смогли. Надо ли говорить, что дистанцию и масочный режим в эти дни отложили до худших времен…

При этом полупустыми оставались ледовые городки на Уралмаше и Эльмаше, каток перед ДК ВИЗ. Хотя есть и положительный пример: сотни жителей Академического шлифовали ледянками с десяток самостийных катушек, и весело, и просторно, и прокат был, кофе с плюшками, аттракционы. Залили и огромный каток. Можно с уверенностью предположить: жители именно этого района не давились в толпе в центре мегаполиса.

Задачка с одним ответом: когда полуторамиллионный город с приехавшими на каникулы жителями области и туристами со всей России (а Екатеринбург, на радость чиновникам, становится все более популярным объектом внутрироссийского туризма) собирается на трех-пяти площадках с весьма ограниченным пространством, ничего хорошего это не сулит. Причем проблема не чисто елочно-новогодняя: летние массовые мероприятия типа Дня города или Ночи музыки также превращаются для горожан если не в разочарование, то в испытание. Виноватых искать не будем, но что делать?

- Толпа на главной площади в праздник неизбежна, и это не то, с чем нужно бороться, - говорит урбанист Владимир Злоказов. - Город живет, и гораздо хуже, если бы центр был мертв в праздники. На будущее можно добавить больше площадок в шаговой доступности от площади 1905 года. Ведь когда-то в торжествах задействовали городской пруд, можно вернуться к этой практике - делать каток, например, с осени укрепив лед понтонами. Да, необходимо активнее продвигать различные площадки. Всем известен городок в центре, что-то есть в ЦПКиО, а о развлечениях в других местах могут совсем не знать. И, конечно же, одного ЦПКиО для Екатеринбурга мало. Хотелось бы иметь развлекательное ядро и в других больших парках.

А как у соседей?

Нынешней зимой в целях экономии тюменцев оставили без ледового городка на площади 400-летия Тюмени, а потому и без должного числа горок для катания. В Центральном округе, например, их осталось лишь 13. Чем это обернулось, горожане наблюдали в январские праздники, особенно в самые теплые дни. Настроенный на "развлекательный моцион" народ по полчаса и более стоял в очередях, чтобы за полминутки скатиться с не такой уж высокой и длинной по трассе конструкции на набережной у "Конторы пароходства". Такая же очередь выстроилась и на каток по соседству. Кстати, автомобилистам пришлось около часа тратить лишь на то, чтобы удачно припарковать машину. Ажиотаж развернулся и вокруг горок повыше в Затюменском парке, на Цветном бульваре и в Комсомольском сквере. Даже экстремальные 19-метровые аттракционы в Боровом не остались без внимания не только горожан, но и приезжих.

А в Кургане наибольшей популярностью пользовалась горка на центральной площади. Правда, вечером попасть на нее было не так-то просто. "Пришлось отстоять километровую очередь!" - возмущались в соцсетях.

Старожилы вспоминают: в 1980-1990 годах горка была широкая и длинная, шла через всю площадь. А сейчас на ней много скульптур, заборчиков, ледяных конструкций.

В департаменте социальной политики на претензии курганцев ответили так: при оформлении площадки старались учесть интересы горожан всех возрастов. Для детей - маленькие горки и чаши, молодежи - каток, большая горка и фотозоны, а для старшего поколения - место для прогулок. Если отдавать кому-то предпочтение, пострадают остальные. Власти посоветовали любителям острых ощущений кататься с большой горки днем, когда не так многолюдно.