Reuters: В США выявлено более 1,3 млн случаев коронавируса за сутки

Более 1,13 млн случаев заражения коронавирусом выявлено в США за сутки - 10 января. Как сообщает агентство Reuters, это рекордный суточный прирост с начала пандемии среди всех стран мира.

При этом отмечается, что еще не все штаты страны опубликовали данные по заболеваемости за минувшие сутки, поэтому окончательная цифра может быть еще выше. Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 января, когда в США врачи выявили за сутки свыше 1 млн случаев COVID-19, передает ТАСС.

Также, согласно статистике Reuters, число госпитализированных с коронавирусом американцев достигло 132 646, побив рекорд января 2021 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 10 января, больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США - 59,1 млн. На втором месте Индия (35,7 млн), на третьем - Бразилия (22,4 млн). Летальных исходов также больше всего в мире в США - 830,3 тысячи.