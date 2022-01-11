Ряд факторов могут поднять доллар до 78 рублей, евро - до 87 рублей

Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade, специально для "Российской газеты":

- Первую рабочую неделю рубль начинает оптимистичным укреплением. Во вторник торги начнутся с рубежей около 75,1 рубля за доллар, и 85,1 рубля за евро, что выглядит позитивом после взлета 6 января к 77,3 и 87,4 рубля соответственно на острие политического кризиса в Казахстане.

Однако, усиление рубля в последние дни - во многом именно лишь компенсация после стабилизации обстановки там, но пока еще далеко от "спокойных" значений декабря в районе 73 рублей за доллар и 83 рубля за евро.

Не зря цифру "2" называют "лебедем". Новый, 2022 год начался для рубля сразу с "черного лебедя". И на текущей неделе на рынке сохранится напряжение. Оно связано с обсуждением ситуации вокруг Украины и декабрьских предложений Москвы к США и НАТО.

Во вторник инвесторы будут учитывать ход переговоров 10 января России и США в Женеве. В среду в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия - НАТО, а в четверг - постоянного Совета ОБСЕ в Вене.

Позиции сторон переговоров достаточно жесткие, предварительные сопровождающие их высказывания не располагают к компромиссам.

В случае недостижения соглашений, усиления угрозы обещанных новых санкций, наращивания военной опасности, рубль будет подвержен ослаблению в январе вновь к рубежам 77-78 рублей за доллар и 87-87,5 рубля за евро.

Но вероятно, определенные договоренности будут достигнуты, хотя вряд ли удастся разрешить конфликтные вопросы и не стоит ожидать "прорыва" в данном отношении.

Возможно, ситуация будет "заморожена" переносом дальнейших переговоров на будущее.

В случае позитива российская валюта получит поддержку, что даст ей возможность вернуться к рубежам 73 рублей за доллар и 83 рублей за евро. Тем более при поддержке цен нефти Brent, выросших с начала января с 77 выше 80 долларов за баррель. Биржевики пока почти не обращают внимание на это, поглощенные наблюдениями за более острыми политическими событиями.

Кроме того, важное значение будут иметь во вторник выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла и других руководителей регулятора. Речь идёт о взглядах на перспективы ужесточения кредитно-денежной политики Федрезерва, которая значимо влияет на финансовые активы и, в частности, на рубль.

В связи с этим интересными будут выходящие в среду данные о потребительской инфляции в США, которая становится едва ли не определяющим фактором в политике ФРС.

На котировки нефти и рубля также 12 января способны воздействовать данные о запасах нефти в США. Инвесторы обратят внимание в этот день и на индекс потребительских цен в России. Предполагается, что он в декабре сократился до 8,2% после 8,4% месяцем ранее. Если такой прогноз оправдается, это пойдет на пользу рублю.

В четверг обратит на себя внимание ежемесячный отчет Европейского центробанка, а также выступления ряда его представителей. В пятницу - данные по розничным продажам в США и речь главы ЕЦБ Кристин Лагард.

В целом неделя может оказаться волатильной для российской валюты под воздействием указанных и иных факторов. Но можно надеяться, что воздействие возможных негативных драйверов станет нивелироваться влиянием позитивных.

Наиболее вероятный средний диапазон котировок на ближайшие дни составляет 73-76 рублей за доллар и 83-86 рублей за евро.

Дальнейшая динамика на предстоящие месяцы будет определяться в основном теми же факторами - политическими обстоятельствами, инфляцией, кредитно-денежной политикой ФРС, ЕЦБ, Банка России, ценами энергоносителей, ситуацией с пандемией и пр.