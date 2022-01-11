Рособрнадзор не будет переводить ЕГЭ по математике, физике и химии на компьютеры

В Рособрнадзоре считают, что быстрый перевод массовых предметов ЕГЭ в компьютерную форму - большой риск. Это не решает никаких значимых проблем.

"Обсуждая введение в ЕГЭ каких-либо новшеств, мы всегда видим значимую проблему, которую решают эти новшества, и соотносим предлагаемые новшества со школьной практикой", - цитирует экспертов ведомства РИА Новости. - Быстрый перевод массовых предметов ЕГЭ в компьютерную форму - крайне затратное и рисковое мероприятие, которое не решает никаких общественно значимых проблем".

Весомую часть баллов на ЕГЭ выпускники получают за развернутые ответы - сочинения, решение задач, аргументы, объяснения, уточнили в пресс-службе ведомства. Именно такие ответы в настоящее время и в ближайшие годы будут составлять основную часть задания ЕГЭ и проверять их будут эксперты. "Доступных технологий качественной оценки работ искусственным интеллектом в нашем распоряжении пока нет", - сказали в Рособрнадзоре.

Между тем один экзамен с этого года все же сдается полностью на компьютерах. Речь об информатике. Что неудивительно: это естественная для такого учебного предмета рабочая среда. К другим предметам такой формат не применим: развернутые ответы и по математике, и по физике, и по химии требуют большого количества формул.

"Компьютеризация данных экзаменов - не вопрос ближайшего будущего", - подчеркнули в пресс-службе Рособрнадзора.