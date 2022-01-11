Роспотребнадзор: Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 20 регионах

В первую неделю нового года заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России снизилась по сравнению с предыдущей завершающей неделей 2021 года, это было связано со школьными каникулами и нерабочей новогодней декадой у взрослых, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

Уменьшилось до 20 и число регионов, где превышен эпидпорог по респираторным инфекциям.

"Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно за счет взрослого населения и подростков", - отмечается в сообщении ведомства.

При этом случаев заболевания гриппом в этом эпидсезоне (в отличие от прошлогоднего) довольно много: доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов составила 57,6 %.

При этом прививочная кампания против гриппа завершена - вакцинировались от гриппа 68,1 млн. человек, что составляет 46,6 % от численности населения страны.