Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 20 регионах, сообщили в Роспотребнадзоре. В новогоднюю декаду заболеваемость снизилась, но с возвращением к активной жизни грипп, на который приходится половина случаев простудных заболеваний (а точнее, 57,6%), может снова поднять голову. К тому же велик риск схватить микст-инфекцию: и грипп, и COVID-19.

На вакцинацию от гриппа надеяться поздно: кампания практически закончена. Те 68 миллионов, кто сделал прививку, сейчас в преимущественном положении. Остальным остается беречься. Защита от обеих инфекций одна и та же: уменьшение контактов, дистанцирование, маски, гигиена рук.

Случаи "двойного" заражения фиксировались и ранее, и в России, и в мире. Как и следовало ожидать, сочетание двух вирусов, поражающих дыхательную систему, обычно приводит к более тяжелому и длительному течению заболевания. Группы риска по гриппу и COVID-19 общие: это люди, больные сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями, диабетики. Им надо особенно беречься. Кроме прививки, играет роль возраст пациента - особенно страдают от гриппа дети до года и старики. Так же, если заражение произошло, важно начать лечение вовремя.

Заболевание, вызванное микст-инфекцией, как правило, протекает тяжелее

Определить одновременное заражение гриппом и коронавирусом без лабораторной диагностики невозможно. Правда, для гриппа характерно очень быстрое нарастание симптомов: всего за пару часов температура может подняться до 39 градусов и выше. При этом если позже возникает потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции. Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее также предупреждал о еще одной угрозе: во время сезона ОРВИ люди старше 60 лет рискуют получить осложнение от пневмококковой инфекции. "Необходимо защититься, так как грипп потенцирует пневмококк. И наиболее тяжелое течение заболевания - как раз при сочетании гриппа и пневмококка", - отметил эксперт.