Роспотребнадзор заявил о признаках ухудшения эпидситуации

Роспотребнадзор по итогам первой недели этого года наблюдает признаки ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По ее словам, за указанный период зафиксировано более 112 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Показатель составляет 76,33 на 100 тыс. населения, что на 19,4% ниже, чем на финальной неделе ушедшего года. Однако при этом в ведомстве все же делают вывод о признаках ухудшения эпидситуации.

Как объяснила Попова, в 35 регионах показатель заболеваемости превышает среднероссийский. Максимальные показатели остаются в старшей возрастной группе (старше 65 лет) - 117,3 на 100 тыс. населения этой возрастной группы.

Ситуацию ухудшает то, что охват тестированием в первую неделю был меньше заданной планки, что повлияло на учет выявленных случаев заболевания. Это недопустимо в условиях распространения нового штамма, заявила глава Роспотребнадзора.