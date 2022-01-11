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11.01.2022 09:17
Рубрика: Происшествия

Россиян предупредили о новой волне мошенничества

Текст: Матвей Линник

Во время новогодних праздников мошенники активно рассылали в мессенджерах и соцсетях поздравления, содержащие вредоносные ссылки. Об этом РИА Новости рассказал технический директор группы компаний Angara Илья Четвертнев.

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Теперь, сформировав базу данных зараженных устройств, преступники начали совершать атаки на счета граждан.

"Мы полагаем, что мошенники выбрали для массовых атак первые рабочие дни после праздников, поскольку люди еще не полноценно вернули себе концентрацию и критический взгляд после долгого периода отдыха и расслабления", - пояснил эксперт.

Одним из инструментов злоумышленников являются СМС-атаки, когда жертва начинает получать большое количество сообщений о различных сервисах, содержащих коды для входа в личный кабинет.

По словам Четвертнева, чтобы обезопасить себя и свои деньги, надо установить на смартфон антивирусное программное обеспечение, а во всех приложениях по возможности включить двухфакторную аутентификацию.

Происшествия Преступления Криминал

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