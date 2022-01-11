Россиян в 2022 году ждут 118 нерабочих дней

В феврале в честь Дня защитника Отечества будет один праздничный день - непосредственно 23 февраля. В марте в честь Международного женского дня отдыхать будем с 6 по 8 марта. Суббота - 5 марта - будет рабочей, но с сокращением рабочего времени на час.
Майские праздники в этом году по сути начнутся в субботу - 30 апреля, будем отдыхать с 1 по 3 мая. С 4 по 6 мая - рабочие дни. В честь Дня Победы россиян ждут четыре выходных дня - с 7 по 10 мая.
День России будем праздновать с 11 по 13 июня. В ноябре в честь Дня народного единства будут три выходных дня - с 4 по 6 ноября. 3 ноября - сокращенный день.
Ну и 31 декабря в 2022 году снова станет нерабочим, так как приходится на субботу. Скорее всего, отдыхать на следующий Новый год будем 9 дней подряд - с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно.
По данным опроса сервиса "Суперджоб", практически каждый второй россиянин (49%) относится к столь продолжительному отдыху положительно. А по мнению 17% опрошенных, длинные новогодние каникулы пора сократить.