Россиян в 2022 году ждут 118 нерабочих дней

Закончились самые длинные в этом году нерабочие праздничные дни. Но впереди россиян ожидает еще немало выходных. Из 365 дней 2022 года 247 дней придется поработать, 104 дня будут выходными, праздничных дней будет 14, напомнил Минтруд.

В феврале в честь Дня защитника Отечества будет один праздничный день - непосредственно 23 февраля. В марте в честь Международного женского дня отдыхать будем с 6 по 8 марта. Суббота - 5 марта - будет рабочей, но с сокращением рабочего времени на час.

Майские праздники в этом году по сути начнутся в субботу - 30 апреля, будем отдыхать с 1 по 3 мая. С 4 по 6 мая - рабочие дни. В честь Дня Победы россиян ждут четыре выходных дня - с 7 по 10 мая.

День России будем праздновать с 11 по 13 июня. В ноябре в честь Дня народного единства будут три выходных дня - с 4 по 6 ноября. 3 ноября - сокращенный день.

Ну и 31 декабря в 2022 году снова станет нерабочим, так как приходится на субботу. Скорее всего, отдыхать на следующий Новый год будем 9 дней подряд - с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно.

По данным опроса сервиса "Суперджоб", практически каждый второй россиянин (49%) относится к столь продолжительному отдыху положительно. А по мнению 17% опрошенных, длинные новогодние каникулы пора сократить.