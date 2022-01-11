Российских роботов научили имитировать человеческую жестикуляцию

В России создали новую модель гиперреалистичного робота Robo-C-2. Устройство оснащено подвижными руками, имитирующими человеческую жестикуляцию, и способно взаимодействовать с аудиторией, сообщили в компании-разработчике "Промобот".

Отмечается, что разработка новой модели заняла восемь месяцев. Робот получил сервоприводы нового типа, широкий диапазон регулирования микромимики, который позволяет более ярко выражать эмоции, а также новую технологию изготовления силиконовой кожи, что позволяет ей обладать большей эластичностью, и новые гиперреалистичные глаза.

"Руки робота способны выдержать нагрузку до килограмма, он может что-то взять в руку, указать направление, пожать руку собеседника. Процесс передачи команд в руку реализован с помощью скриптов. Скрипты создаются с помощью специального ПО, в котором работают наши инженеры. Возможны три режима: базовая жестикуляция при общении, движения по команде извне - можно попросить робота сделать жест, например помахать рукой, и по команде инженера разработчика", - рассказал директор по развитию "Промобота" Олег Кивокурцев

По его словам, в скором времени робот сможет писать на различных языках и рисовать.

Всего новая модель способна воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека, максимально реалистично имитируя его эмоции.