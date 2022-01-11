С 10 января в Италии без COVID-сертификата - никуда

С 10 января дня на территории Апеннин будет крайне трудно вести полноценный образ жизни гражданам, не имеющим цифрового COVID-сертификата. Без заветного "зеленого пропуска" впредь не удастся не только посетить рестораны, бары или спортзал, заселиться в гостиницу, совершить обряд крещения или венчания, сходить в музей или библиотеку, но даже использовать общественный транспорт.

Ужесточения затронут средний и мелкий бизнес, мир моды и культуры. По данным Национального объединения независимых предприятий, из-за пандемии угроза банкротства нависла над 700 тысячами предприятий, общая задолженность которых перед банками достигла 27,1 миллиарда евро.

На данном этапе громче всех в набат бьют предприятия, работающие в сфере туризма и развлечений. Последние одно за другим отменяют концерты, фестивали (единственный, кто пока держится, музыкальный конкурс в Сан-Ремо), спортивные мероприятия и модные показы. Из-за отсутствия путешественников рестораны и кафе недосчитались за последний месяц от 50 до 70 процентов от выручки.

Железнодорожные перевозчики резко сократили количество поездов. А в Риме рискует закрыться большая часть отелей. Накануне столичные "Шератон" и "Маджестик" уволили 250 сотрудников. Работы могут лишиться еще 8 тысяч человек, занятых в сфере гостеприимства.