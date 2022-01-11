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11.01.2022 17:26
Рубрика: Власть

Самолет Минобороны РФ доставил из Казахстана в Россию еще 145 россиян

Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны РФ сообщило о прилете из Казахстана в Россию очередного военно-транспортного самолета с россиянами на борту. По данным ведомства, он доставил из Алма-Аты в Москву 145 наших граждан.
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Ранее во вторник на совещании министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что всего за трое суток наша военная авиация помогла вернуться из Казахстана домой более чем 1,7 тысячи человек, и эта работа продолжается.

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По словам Шойгу, после завершения доставки в Казахстан миротворцев наше военное ведомство организовало перелет на родину обратными рейсами российских граждан. "Те, люди, которые выразили желание выехать на территорию России, обеспечены транспортными средствами и, естественно, доставляются в аэропорты отправки и перевозятся сюда, на территорию России, где организована встреча и работа всех необходимых министерств, ведомств по их встрече, приему и отправке в места постоянного проживания", - сказал министр обороны РФ.

Он подчеркнул, что летчики военно-транспортной авиации в очередной раз продемонстрировали высокий профессионализм и готовность к выполнению внезапно возникающих задач.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Массовые беспорядки в Казахстане РГ-Видео

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