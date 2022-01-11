Сергей Шойгу дал новые распоряжения по борьбе с COVID-19

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился временно сократить в армии и на флоте служебные командировки и отпуска за пределы страны. Кроме того, он потребовал обеспечить плановые темпы повторной вакцинации личного состава в соответствии с утвержденными графиками.

Дополнительные меры по защите солдат и офицеров, по словам министра, приняты в связи с появлением нового "омикрон"-штамма коронавируса. Чтобы максимально оградить от него курсантов, слушателей и воспитанников, возвращающихся с каникул и из отпусков, Шойгу поручил руководителям образовательных организаций минобороны обеспечить жесткий контроль медобследования молодых людей с экспресс-тестированием и режимом изоляции.

"На этот период, - сказал глава военного ведомства России, - заместителям министра обороны, главнокомандующим видами Вооруженных сил, командующим войсками военных округов, Северным флотом, родами войск усилить медицинскую службу вузов и довузовских образовательных организаций дополнительным медперсоналом военных округов, Северного флота". Кроме того, в ходе повседневной деятельности и массовых мероприятий приказано строго соблюдать установленные ограничения.

Еще одно поручение Шойгу адресовано Главному военно-медицинскому управлению. Главку необходимо поддерживать на требуемом уровне запас экспресс-тестов, медицинского имущества, средств индивидуальной защиты и резерв коечного фонда на случай ухудшения эпидемической ситуации, в том числе - в субъектах Российской Федерации, то есть - среди гражданского населения.

"По-прежнему будем продолжать помощь и поддержку там, где это требуется и кислородом, и коечным фондом, и, естественно, нашими врачами - как это было и в прошлом году", - сказал министр на совещании во вторник. При этом он отметил, что в минувшем году число заболевших COVID-19 в Вооруженных силах РФ сократилось. А все мероприятия по борьбе с ковидом в армии и на флоте были выполнены в полном объеме.