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Рубрика: В мире

Сеул и Токио сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда

КНДР во вторник произвела запуск снаряда неустановленного типа в сторону Японского моря. Об этом говорится в заявлении Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Фото: KCNA VIA KNS / KCNA VIA KNS / AFP
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Военные сейчас анализируют дальность и высоту полета снаряда, передает ТАСС, ссылаясь на агентство Yonhap. В Сеуле полагают, что была запущена баллистическая ракета.

Также считает и Береговая охрана Японии. По ее данным, ракета уже упала, однако точное место ее падения пока неизвестно. Японские власти призвали суда не приближаться к обломкам снаряда в случае их обнаружения. Канцелярия премьер-министра Японии, а также минобороны сейчас выясняют подробности запуска.

Это не первый запуск КНДР в новом году. Пятого января Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, после запуска ракета точно поразила заданную цель на расстоянии 700 км.

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