Северокорейская ракета удивила военных экспертов Сеула

Южнокорейские военные представили подробности произведенного сегодня КНДР запуска баллистической ракеты. Согласно оценкам Сеула, ракета, возможно, является гиперзвуковой и представляет собой серьезную угрозу для местной системы противоракетной обороны (ПРО).

Напомним, что сегодня, в 7 часов 27 минут утра, Северная Корея из глубины своей территории из провинции Чаган в сторону Восточного (Японского) моря произвела запуск "неопознанного баллистического снаряда". Кроме того, совсем недавно - 5 января - КНДР из того же места запустила ракету, которая, как утверждает Пхеньян, является гиперзвуковой и способна производить маневрирование при подходе к цели.

"Мы зафиксировали запуск северокорейской ракеты, которая стартовала сегодня в 7-27 из провинции Чаган в сторону Восточного моря. Оценочная дальность полета ракеты - 700 км, высота - 60 км, максимальная скорость в десять раз превысила скорость звука. Согласно нашим оценкам, данная ракета является более продвинутой по характеристикам по сравнению с ракетой, запущенной 5 января. В настоящий момент компетентные службы Республики Корея и США тщательно изучают другие данные и особенности запущенной системы", - говорится в смс-сообщении Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), разосланном на мобильные телефоны аккредитованным при ведомстве журналистам.

Эксперты же отметили высокую вероятность того, что нынешняя ракета является гиперзвуковой, но представитель ОКНШ ВС РК уклонился от ответа на вопрос. Примечательно, что 5 января КНДР запустила ракету, сообщив, что она является гиперзвуковой и пролетела 700 км при высоте подъема до 60 км. По утверждению Пхеньяна, боевая часть системы отделилась, совершила маневры по уклонению и точно поразила цель. Тогда минобороны Южной Кореи не предоставило своих оценок запуска, но назвала утверждения Севера "преувеличенными". Нынешний запуск, получается, копирует предыдущий. Создается впечатление, что он стал ответом на сомнения южнокорейских военных, которые теперь подтвердили дальность и высоту полета.

Если заявления КНДР верны, то получается, что она сконцентрировалась на совершенствовании гиперзвуковых ракет, которые крайне сложно перехватить имеющимися комплексами ПРО, включая теми, которые есть на вооружении у южан и размещенного в РК контингента войск США. О первом запуске такого рода было сообщено в сентябре прошлого года, ракета получила в КНДР название "Хвасон-8", теперь еще две аналогичных системы. Высока вероятность, что завтра КНДР сообщит много иных подробностей запуска, включая публикацию снимков старта, позволив тем самым сделать дополнительные выводы о характеристиках использованных ракетных систем.

Эти ракетные старты Пхеньяна спровоцировали дипломатическую активность. В правительстве РК на экстренное заседание был собран Совет национальной безопасности, где обсуждалась ситуация. По итогам встречи была выражена "глубокая озабоченность" от имени правительства РК и озвучен призыв к Пхеньяну прекратить дестабилизировать ситуацию и вернуться к "продуктивному диалогу".

ОКНШ ВС РК подчеркнул, что запуски нарушают резолюции СБ ООН. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также выразил "обеспокоенность в связи с запусками КНДР ракет, которые происходят накануне президентских выборов в РК".

10 января ракетный старт КНДР от 5 января обсуждался на закрытом заседании в Совете Безопасности ООН, после чего США, Великобритания, Франция, Ирландия и Албания в специальном заявлении осудили действия Северной Кореи. МИД Китая призвал страны проявлять спокойствие и воздерживаться от чрезмерной реакции.