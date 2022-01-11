Шойгу распорядился временно сократить командировки военных за рубеж

Количество командировок и отпусков у военных будет на время сокращено, чтобы не допустить распространения штамма "омикрон". Об этом заявил Министр обороны России Сергей Шойгу.

"Временно сократить служебные командировки и отпуска за пределы страны. Обеспечить плановые темпы повторной вакцинации личного состава в соответствии с утвержденными графиками", - отметил он, передает ТАСС.

Также он поручил главам образовательных организаций Минобороны обеспечить жесткий контроль медицинского обследования с постоянным экспресс-тестированием. Кроме того, следует соблюдать режим изоляции курсантов, слушателей и воспитанников, которые приехали с каникул и из отпусков.