Швыдкой о восстановлении СССР: Возвращаться - плохая примета

Когда об этом говорит Г. Зюганов в интервью В. Соловьеву, он апеллирует к электорату, выросшему в СССР. И Геннадию Андреевичу, несмотря на то, что он является лидером второй по численности представительства в Государственной Думе партии после "Единой России", нет нужды строить в обозримое время реальные и, главное, ответственные планы по объединению России, Украины, Белоруси и Казахстана. Можно продекларировать несбыточную мечту и на этом успокоиться. Вряд ли он, умный и образованный человек из учительской семьи, действительно готов отправить "три танковых расчета" своих внуков воевать за идеологический мираж.

Кто бы спорил, Россия вместе с Украиной, Беларусью и Казахстаном составили бы могущественное государство, внутренне самодостаточное, гарантирующее уверенное развитие. Об этом за год до путча 1991 года писал А. И. Солженицын в статье "Как нам обустроить Россию". И хотя она вызвала неприятие в Алма-Ате из-за того, что Казахстан был назван "подбрюшьем" России, А. Солженицын, не сомневаясь, что СССР исторически обречен, предлагал новую модель государственности, которая была бы органически связана с Российской империей. Именно этого опасались на Западе. Неслучайно З. Бжезинский, умудренный многолетней борьбой с Москвой, четко обозначил цели развала СССР - государственное образование России и Украины всегда будет иметь имперские амбиции, Россия без Украины - никогда не будет империей. Словом, есть о чем вспомнить. Но пытаться после драки махать кулаками дело бесполезное. При том, что у современной России есть свои законные интересы, прежде всего желание обеспечить собственную безопасность, что означает либо дружественность соседних государств, либо - как минимум - их готовность соблюдать политическую лояльность в отношении нашей страны. Как известно, география - это судьба. И мечты о "другом глобусе" остаются пустыми разговорами.

Но обеспечение национальных российских интересов не предполагает возврата к тому прошлому, с которым мы простились три десятилетия назад.

Стоит напомнить слова президента Российской Федерации В. В. Путина, сказанные в 2010 году: "Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. У того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы". И минувшим летом, 30 июня 2021 года, он по существу повторил эту мысль: "Восстанавливать Советский Союз (...) невозможно (...) по целому ряду причин - и даже нецелесообразно..."

Важнее для современного развития стран, образовавших СНГ и затем ЕАЭС, найти общий путь, создавая образ будущего

Не скрою, и у меня до сих пор комок подкатывает к горлу, когда вспоминаю эпизод из фильма Резо Чхеидзе "Отец солдата", где Георгий Махарашвили в пронзительном исполнении Серго Закариадзе откапывает под снегом пограничный столб, на котором написано "СССР", и водружает его на подобающее место. Самороспуск СССР был исторической трагедией. Но его силовое воссоздание может обернуться - вопреки Марксу - не фарсом, а новым историческим катаклизмом.

За минувшие тридцать лет практически все бывшие республики СССР обрели собственную государственность. Некоторые из них - впервые в истории. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени опробовал собственный голос на международной арене, став частью мировой геополитической системы, как и подобает членам ООН. Естественное - географическое и историческое - тяготение друг к другу позволило создать постсоветские объединения: СНГ, ЕАЭС, Союзное государство Белоруси и России. Что не отменило участия в иных международных форматах. В том числе инициированных Европейским Союзом и НАТО.

За это время выросли несколько поколений, родившихся незадолго до распада или уже после распада СССР. 35-40-летние люди стали активными гражданами в самостоятельных странах, которые всерьез занимались формированием своей государственной идентичности. Чаще всего моноэтнической, даже если на территории той или иной новой страны проживало несколько народов. Именно поэтому из многих бывших союзных республик начался массовый отток русских и русскоязычных граждан. В Казахстане, к примеру, где национальная политика выглядела вполне благополучной, с 1989 года по 2021-й русское население сократилось с 6227549 до 3478287 человек. Только Россия по-настоящему сохранила многонациональный характер государственности, при том, что русские в начале 1990-х годов составили порядка 80% населения.

Проще всего обещать "светлое прошлое". Но, как пелось в известном романсе: "Возвращаться плохая примета"

Каждая новая страна создавала свой особенный национальный историко-культурный код, который транслировался не только в научных трудах, но и в учебной литературе, СМИ и т. д. Победа в Великой Отечественной войне, пожалуй, единственное историческое событие, которое сохраняется как объединяющая социально-этическая ценность. Именно поэтому, заботясь о будущем государств, входивших в СССР, не стоит предлагать рецепты, заимствованные из прошлого. Они не работают в новых социально-исторических реалиях. Куда важнее для современного развития стран, образовавших СНГ и затем ЕАЭС, найти общий путь, создавая образ будущего. Крупные международные научные, культурные, экономические, образовательные, инфраструктурные проекты, способные привлечь молодые кадры, могут дать новый импульс интеграции. Понятно, что проще всего обещать "светлое прошлое". Но, как пелось в известном романсе: "Возвращаться плохая примета".