СМИ: Вашингтон тайно одобрил дополнительные 200 миллионов долларов для Киева

Вашингтон без огласки согласовал выделение дополнительных 200 миллионов долларов помощи Украине. Об этом сообщает американский телеканал CNN, отмечая, что ранее об этом не было известно.

Согласование было проведено в конце декабря, утверждает CNN, ссылаясь на неназванные источники.

По информации канала, средства пойдут в том числе на оружие и стрелковые боеприпасы.

В настоящее время американская сторона завершает поставки на Украину оборудования на 60 миллионов долларов. Решение об этом было принято летом 2021 года.