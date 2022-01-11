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11.01.2022 16:01
Рубрика: Экономика

Список проблемных домов сократится на две сотни

Текст: Марина Трубилина

Перечень проблемных домов сократится на две сотни. Это связано с изменениями в законодательстве, сообщает Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Законом обновлены критерии исключения недостроев из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО). Существовавший ранее порядок предусматривал исключение из ЕРПО объектов без граждан, по которым застройщик не признан банкротом. Теперь же могут исключаться все объекты без требований дольщиков, независимо от того, идет процедура банкротства или нет. Если банкротятся застройщики, которые не привлекали средства физических лиц, это не оказывает влияния на права граждан, подчеркивают в фонде.

Сейчас в ЕРПО содержится около 200 таких объектов. Вскоре они будут исключены из реестра.

Кроме того, из списка проблемных будут исключать дома при продлении застройщиком срока действия разрешения на строительство и заключении со всеми участниками строительства дополнительных соглашений о продлении срока передачи объекта, а также при прекращении производства по делу о банкротстве застройщика.

Среди других критериев вычеркивания из списка - ввод дома в эксплуатацию, передача фонду защиты дольщиков прав на земельный участок и недостроенный объект после принятия решения о выплате возмещения дольщикам, погашение требований дольщиков регионом, отсутствие в ЕГРН сведений о зарегистрированных договорах долевого участия, выплата дольщикам страхового возмещения.

"Корректировка критериев позволит отражать в ЕРПО реальную статистику по тем проблемным домам, где действительно есть пострадавшие дольщики, которые нуждаются в защите", - подчеркивают в фонде.

С середины осени из списка проблемных было исключено 359 домов. Сейчас в перечне числится 2 504 дома, в том числе 1511, где есть обманутые дольщики.

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