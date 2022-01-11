Страхование жизни обеспечат госгарантиями

Для долгосрочного страхования жизни появится своя система гарантий по аналогии с системой страхования вкладов. Законопроект об этом разработал Минфин.

Как рассказали "РГ" в ведомстве, планируется создание фонда, который будет формироваться за счет отчислений участников рынка. И если в перспективе у страховщика возникнут проблемы с выплатами, застрахованный в любом случае получит причитающуюся ему сумму. Предполагается, что новая система улучшит защищенность клиентов страховых компаний. Ставка отчислений, по предварительным расчетам, может составить от 0,003 до 0,3% в зависимости от страховых резервов. "Она будет определяться на основании проведенных расчетов исходя из опыта регулирования механизмов гарантирования на схожих рынках", - подчеркнули в министерстве. Такой подход уже действует с вкладами граждан, средства на которых защищены в пределах 1,4 млн рублей.

Законопроект разработан совместно с Банком России и Агентством по страхованию вкладов, сейчас он проходит юридические и технические правки, готовится к общественному обсуждению. Предусмотрен двухлетний переходный период вступления закона в силу. Это обусловлено необходимостью принятия подзаконных актов. "Система гарантирования для долгосрочного страхования жизни необходима, так как подобные договоры заключаются на длительный срок, иногда на 15-20 лет и, конечно, потребитель заинтересован получить дополнительные гарантии в виде государственной системы", - говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин.

Похожая система давно существует в депозитах, граждане привыкли к ней и часто спрашивают почему подобной нет у накопительного страхования жизни, говорит Дубровин. Он уверен, что благодаря системе гарантий рынок добровольного страхования жизни увеличится в разы. Сегодня по объему страховой премии он составляет 30% от всего рынка страхования, то есть примерно 500 млрд рублей. В России сегодня заключено примерно 5 млн договоров страхования жизни.

Сегодня в России заключено 5 млн договоров страхования жизни

Страхование жизни продолжит быть драйвером рынка в 2022 году, прогнозирует агентство "Эксперт РА". Активный рост страхования жизни заемщиков в 2022 году вслед за розничным кредитованием замедлится до 15%, объем сегмента составит 155 млрд рублей. Согласно прогнозу, рынок страхования жизни в 2022 году вырастет примерно на 13%, до 590 млрд рублей.