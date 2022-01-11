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11.01.2022 22:32
Рубрика: Происшествия

Суд запретил отправлять под конвоем на принудительные работы

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8652)
Осужденные к принудительным работам должны отправляться к месту наказания своим ходом. Например, в купе поезда. И без охраны. Такое разъяснение сделал один из кассационных судов в ходе рассмотрения конкретного дела.

Принудительные работы - гуманное наказание, не являющееся лишением свободы. Его отбывают в исправительных центрах. Но человек, сидящий там, не сидит в полном смысле слова. Он не заключенный. У него на руках есть сотовый телефон. Ему можно ходить в магазины. На работу он следует не под конвоем, а добирается сам. Если надо, то и общественным транспортом. Сейчас исправительные центры создаются при крупных предприятиях и больших стройках. Часть осужденных попадают в исправительные центры сразу после приговора суда. Но возможен также перевод человека из колонии: отсидев часть срока, заключенный получает право просить о смягчении оставшегося наказания. По данным минюста, в настоящее время более 180 тысяч осужденных к лишению свободы имеют право заменить назначенное им наказание на принудительные работы. Решение о замене наказания принимает суд. Но если решение принято, то человека необходимо освободить прямо в колонии и выдать билеты.

Фото: Antonio_Diaz / istoc
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Такое же напоминание сделал в одном из своих обзоров Волгоградский областной суд. Он обратил внимание, что некоторые районные суды обязывают отправлять заключенных в исправительные центры под конвоем. Так делать нельзя. Суд пояснил: осужденный в таком случае должен быть освобожден из-под стражи. При этом на него должна быть "возложена обязанность следовать к месту отбывания наказания в виде принудительных работ самостоятельно за счет государства". Иными словами, заключенного должны освободить прямо в колонии, а на руки ему необходимо выдать билеты на поезд. Или самолет. Или на любой транспорт, который довезет до исправительного центра. Если же гражданин затеряется в пути, а такие случаи бывают, ему же будет хуже. Решение о смягчении отменят, а его самого вернут в колонию.

Более 180 тысяч заключенных имеют право просить перевода из колонии на принудительные работы

В конце прошлого года министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что среди осужденных, прошедших исправительные центры, отмечается снижение рецидива. Проще говоря, люди реже совершают повторные преступления. "Переход на принудительные работы поможет осужденным вернуться к нормальной жизни в обществе, наладить социальные связи, получить работу по трудовому договору, возобновить контакты с семьей", - подчеркнул министр.

Происшествия Правосудие

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