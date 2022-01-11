Терапевт рассказала, почему важно есть при заболевании COVID-19

Отсутствие интереса к еде британские медики назвали одним из симптомов заражения "омикрон"-штаммом коронавируса. По словам врача-терапевта, диетолога Елены Игнатиковой, потеря аппетита может наблюдаться у человека при любой инфекции, и это не связано напрямую с COVID-19.

Она пояснила: если есть инфекция, которая протекает с повышением температуры тела, интоксикацией, ломотой - аппетита не будет, так как организм борется. "Аппетит будет отсутствовать или будет снижен", - рассказала Игнатикова в интервью радио Sputnik, добавив, что воспаление - это тяжелое для организма состояние, которое требует большой затраты энергии и различных питательных веществ. В противном случае организм будет хуже справляться с инфекцией.

По возможности в те периоды, когда снижается температура, когда человек начинает чувствовать себя немного лучше, нужно что-то есть, отметила терапевт. Это могут быть небольшие порции бульона, молочных напитков, которые легко усваиваются, куриное яйцо, паровые омлеты. "Что-то максимально легкое и питательное", - посоветовала Игнатикова.

Также важно много пить. Правильный питьевой режим способствует снижению температуры тела, выведению токсинов из организма и позволяет человеку лучше сопротивляться инфекции.

Врач также уточнила, что бывают случаи, когда отсутствие аппетита связано с заболеванием желудочно-кишечного тракта или нервной системы. Также могут быть такие симптомы, как горечь во рту, боли в животе, изжога, вздутие живота, непреднамеренное снижение веса. "Это все требует обращения к врачу", - подчеркнула Елена Игнатикова.