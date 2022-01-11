Токаев назначил новое правительство Казахстана

Среди новых членов кабинета министров - Умаров Аскар. Он возглавил министерство информации и общественного развития. До назначения он был вице-министром информации и общественного развития Казахстана.

Канат Мусин назначен министром юстиции Казахстана. С июня 2021 года и по настоящее время 56-летний Мусин возглавлял судебную коллегию по административным делам Верховного суда Казахстана, был судьей Верховного суда.

Министром национальной экономики назначен Алибек Куантыров. До этого назначения он был вице-министром.

Министром энергетики стал Болат Акчулаков, ранее директор по управлению активами госфонда "Самрук-Казына".

Султанов Бахыт, согласно указу, будет совмещать две должности: вице-премьера и министра торговли и интеграции.